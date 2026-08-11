Manuel Pimentel Granada, 11 AGO 2026 - 19:30h.

El equipo emitirá desdde las 19:00 un durecto con una técnica innovadora para que se vea el eclipse lo más parecido a la realidad

Todo sobre el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en España

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Andalucía ya está preparada para la observación del eclipse solar del próximo 12 de agosto, en el que la luna cubrirá el disco solar. Será el primero de los tres eclipses que se sucederán en España en tres años consecutivos.

En el territorio sur del país, este fenómeno podrá verse de forma parcial, entorno al 95% aproxidamente, según desde qué lugar de Andalucía se vea el eclipse.

Para quien no pueda verlo físicamente o prefiera hacerlo por otros medios, el Instituto de Astrofísica de Andalucía realizará una retransmisión en directo del evento a través de internet y además lo hará en HDR (alto rango dinámico) para que la experiencia de visualización sea mucho más parecida a cómo se vería a través del ojo humano.

Además, intentarán captar la polarización de la corona solar que se formará durante el eclipse en los lugares donde éste será total, los llamada franja de totalidad al norte del pais.

Para ello, emplearán un sistema de polarizadores en movimiento. Con este método ya consiguieron fotografiar el eclipse de 2017 y, esta vez, la novedad es intentar registrar el efecto también en vídeo

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Cómo ver el eclipse por internet

Así, el directo del eclipse podrá ser visualizado en tiempo real a través de plataformas como Youtube y ESA Web TV, en colaboración con entidades externas e internacionales como la Agencia Espacial Europea, Stars4All y la Universidad Complutense de Madrid.

La rentramisitión del evento comenzará a las 19:00 horas del próximo 12 de agosto de 2026. Desde la propia web del IAA-CSIC, se podrá seguir la señal en directo gracias a la Agencia Espacial Europea (ESA) y a la colaboración del investigador del Instituto de Alejandro Sánchez de Miguel.

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De esta forma podrá disfrutarse de un evento astronómico único sin poner en riesgo la visión, ya que para su observación es imprescindible tomar als medidas de seguridad adecuadas y usar gafas especiales homologadas para ver eclipses y seguir rigurosamente las intrucciones de uso para evitar daños irreversibles en las retinas.

Observar nuestro alrededor

Para quien prefiera verlo directamente desde la calle, Sánchez de Miguel, autor de 'Los eclipses de Sol', un libro en el que vuelca su experiencia como 'cazador de eclipses', recomienda sentir el eclipse "más allá de los fenómenos visuales".

Es decir, se trata de observar todo lo que suceda a nuestro alrededor: "Un eclipse parcial", como el que vamos a poder disfrutar en Andalucía, "es como escuchar la melodía tarareada casualmente al pasar", describe. Pero vivir un eclipse total "es como estár en el concierto en directo".

Los andaluces, en esta ocasión, no podrán estar en ese concierto que define el investigador, pero sí verlo online a la vez que se vive ese eclipse parcial.

El Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) es un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Su misión es la de profundizar en el conocimiento del cosmos y acercar éste a la sociedad haciendo investigación Astrofísica y de Ciencia Espacial de vanguardia.