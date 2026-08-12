Aunque la expectación es máxima, no todos mirarán al cielo este miércoles, ya sea por miedo, tener que trabajar o simplemente falta de interés

Así se vio el eclipse solar de 1999 en España: radiografías, máscaras de soldar y otras ocurrencias hoy impensables

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Faltan pocas horas para el eclipse solar histórico que millones de personas podrán vivir en España e Islandia este miércoles 12 de agosto. Aunque la expectación es máxima, no todos disfrutarán de este fenómeno único y se niegan a observar el sol esta tarde. Informa en el vídeo Begoña A. Santa Cruz.

"Se han pasado tres pueblos" o "demasiada información" son algunos de los comentarios que se escuchan hoy en la calle. Las dudas sobre las gafas, las posibles lesiones oculares, el lugar adecuado para verlo o no o el miedo ha hecho que muchos decidan no mirar al cielo hoy.

Mucha gente además no está de vacaciones, está trabajando y si lo pierde. "Entre que tengo que trabajar y no tengo las gafas y me voy a quedar ciega me da un poco de susto, no creo que lo vea", confiesa una trabajadora de una heladería.

También hay quien simplemente no le encuentra ninguna emoción. "No me llama la atención lo del eclipse". "Parece que marido y yo somos los únicos del planeta que tenemos ningún interés por el eclipse", cuenta una señora.

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Porque lo cierto es que hay quien esquiva estos eventos-espectáculo masivos. "Hay mucha gente que se vuelve un poco loca con esto", cuenta una joven. "Intentaré no verlo y quedarme en casa tranquia", cuenta otra. El fenómeno eclipse acabará en cuestión de horas y mañana será todo un recuerdo.