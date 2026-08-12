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El rechazo al eclipse: "Intentaré no verlo y quedarme en casa tranquila"

El rechazo al eclipse: "Intentaré no verlo y quedarme en casa tranquila"
Algunos prefieren ignorar el eclipse, ya sea por miedo, trabajo o simplemente por falta de interés. Informativos Telecinco
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Faltan pocas horas para el eclipse solar histórico que millones de personas podrán vivir en España e Islandia este miércoles 12 de agosto. Aunque la expectación es máxima, no todos disfrutarán de este fenómeno único y se niegan a observar el sol esta tarde. Informa en el vídeo Begoña A. Santa Cruz.

"Se han pasado tres pueblos" o "demasiada información" son algunos de los comentarios que se escuchan hoy en la calle. Las dudas sobre las gafas, las posibles lesiones oculares, el lugar adecuado para verlo o no o el miedo ha hecho que muchos decidan no mirar al cielo hoy.

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Mucha gente además no está de vacaciones, está trabajando y si lo pierde. "Entre que tengo que trabajar y no tengo las gafas y me voy a quedar ciega me da un poco de susto, no creo que lo vea", confiesa una trabajadora de una heladería.

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También hay quien simplemente no le encuentra ninguna emoción. "No me llama la atención lo del eclipse". "Parece que marido y yo somos los únicos del planeta que tenemos ningún interés por el eclipse", cuenta una señora.

Porque lo cierto es que hay quien esquiva estos eventos-espectáculo masivos. "Hay mucha gente que se vuelve un poco loca con esto", cuenta una joven. "Intentaré no verlo y quedarme en casa tranquia", cuenta otra. El fenómeno eclipse acabará en cuestión de horas y mañana será todo un recuerdo.

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