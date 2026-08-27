Gonzalo Barquilla 27 AGO 2026 - 20:20h.

La NASA confirma a la web de 'Informativos Telecinco' que la tripulación de Artemis III ya se prepara para la misión prevista en 2027

Canarias podría convertirse en el próximo referente en sanidad de la NASA: atender a los astronautas de las futuras misiones Artemis

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Más de medio siglo después de que Neil Armstrong se convirtiera en el primer ser humano en caminar sobre la superficie de la Luna, la NASA sigue preparando el camino para un nuevo regreso que pretende marcar el comienzo de una nueva era de exploración lunar. En ese proceso, la misión Artemis III tendrá un papel clave, ya que servirá para poner a prueba en el espacio las tecnologías y los procedimientos que permitirán a los astronautas volver a nuestro único satélite natural.

Los cuatro astronautas seleccionados para la misión fueron anunciados el pasado 9 de junio y se encuentran actualmente inmersos en su preparación. "Los entrenamientos están en curso", confirma a la web de 'Informativos Telecinco' la oficina de astronautas de la NASA. Randy Bresnik, Luca Parmitano, Andre Douglas y Frank Rubio comenzaron la formación inmediatamente después de que se anunciara la tripulación. La agencia explica a este medio que completarán "un programa de entrenamiento de aproximadamente 12 meses", que abarca los sistemas y las operaciones de Orion, los objetivos científicos, el liderazgo y la formación de equipos, además de entrenamiento conjunto con los proveedores de los sistemas comerciales de aterrizaje lunar. "Estamos aplicando las lecciones aprendidas de Artemis II para optimizar y mejorar el entrenamiento de la tripulación de Artemis III", precisan.

El entrenamiento incorpora además operaciones nuevas respecto a anteriores misiones Artemis: "Al ser la primera misión en demostrar operaciones en el espacio con módulos de aterrizaje lunares comerciales, Artemis III incluye un nuevo entrenamiento en maniobras de encuentro, operaciones de proximidad y acoplamiento. Estas actividades integradas validarán las operaciones conjuntas y prepararán a la tripulación para futuras misiones a la superficie lunar". La misión Artemis III se lanzará al espacio en 2027 y probará los sistemas en órbita como paso previo a Artemis IV, que NASA sitúa actualmente como la primera misión tripulada con aterrizaje en el polo sur de la Luna, prevista para 2028. Las fechas, no obstante, se mantienen sujetas a posibles cambios.

Un entrenamiento dividido en todas las fases de la misión

La NASA explica que la tripulación se prepara para cada etapa del vuelo mientras Orion, la nave espacial diseñada para transportar a los astronautas hasta la órbita lunar y devolverlos a la Tierra, opera en órbita terrestre baja. "El entrenamiento se organiza en torno a las fases principales: ascenso, operaciones de órbita y encuentro, reentrada, y preparación previa y posterior al aterrizaje", detalla la agencia.

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Una parte fundamental de su preparación incluye simulaciones integradas con el equipo de control de vuelo, donde la tripulación y los controladores simulan la línea de tiempo de la misión y responden juntos a situaciones fuera de lo normal. "Estas simulaciones fortalecen la coordinación, la toma de decisiones y los procedimientos", indica la NASA.

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La tripulación también realiza entrenamiento práctico en maquetas de Orion, donde ensaya el funcionamiento de los sistemas de la nave, la ejecución de procedimientos y la respuesta ante emergencias. La NASA señala que "se trata de desarrollar familiaridad con la nave y garantizar la preparación ante las condiciones dinámicas del vuelo".

Desde una evacuación de emergencia hasta la supervivencia en el agua

El entrenamiento comienza antes incluso del despegue. Los astronautas ensayan "escenarios normales y anómalos del lanzamiento y del ascenso del SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial), incluida la evacuación de emergencia desde la torre de lanzamiento con los trajes puestos".

Respecto a las operaciones en órbita, la preparación se centra en el trabajo en órbita terrestre baja, incluyendo el encuentro y el acoplamiento con módulos de aterrizaje comerciales, maniobras orbitales, resolución de problemas de comunicaciones y procedimientos de emergencia.

Asimismo, la NASA también prepara a la tripulación para el regreso a la Tierra. El entrenamiento contempla los procedimientos posteriores al amerizaje, supervivencia en el agua y salida de emergencia de la cápsula en situaciones anómalas.

Entrenamiento con los módulos de aterrizaje lunares comerciales

La preparación de Artemis III incorpora además formación desarrollada junto a las empresas que participan en los sistemas de aterrizaje lunar: "La NASA también está incorporando nuevo entrenamiento desarrollado con los proveedores comerciales".

Estas actividades están dirigidas a preparar a la tripulación para las demostraciones en el espacio que servirán de referencia para Artemis IV y las siguientes misiones a la superficie lunar.

La NASA subraya en este sentido que Artemis III será “la primera misión que probará las capacidades de los módulos de aterrizaje comerciales en el espacio”.

Frank Rubio, de batir el récord de permanencia en el espacio a preparar la vuelta a la Luna

Entre los cuatro astronautas se encuentra Frank Rubio, que afrontará con Artemis III su segunda misión espacial. Rubio protagonizó el vuelo espacial más largo realizado hasta ahora por un estadounidense: regresó a la Tierra el 27 de septiembre de 2023 después de pasar 371 días en la Estación Espacial Internacional (EEI).

Su estancia se prolongó mucho más de lo inicialmente previsto después de que la nave Soyuz MS-22, en la que había llegado a la estación, sufriera una fuga de refrigerante tras un probable impacto de un micrometeoroide o un fragmento de basura espacial. La nave tuvo que ser sustituida para el regreso y Rubio terminó batiendo el récord estadounidense de permanencia en un único vuelo espacial. Ahora, casi tres años después de regresar a la Tierra, afronta su segunda misión como uno de los dos especialistas de misión de Artemis III.

Nacido en Los Ángeles en 1975 y criado en Miami, Rubio estudió en la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, donde se graduó en Relaciones Internacionales, antes de licenciarse en Medicina por la Universidad de Ciencias de la Salud de los Servicios Uniformados. Antes de incorporarse a la NASA, desarrolló su carrera en el Ejército estadounidense como médico y piloto de helicópteros Black Hawk. En 2017 fue seleccionado como astronauta por la agencia, dando comienzo a la trayectoria que le llevaría a su primer vuelo espacial en 2022.

Una tripulación con una amplia experiencia espacial

Al frente de Artemis III estará Randy Bresnik, astronauta de la NASA desde 2004 y veterano de dos vuelos espaciales, entre ellos la misión STS-129 del transbordador Atlantis. Antes de asumir el mando de Artemis III, Bresnik ocupó el puesto de responsable de exploración dentro de la oficina de astronautas y participó en los trabajos de preparación de Artemis II.

Luca Parmitano, mientras, aportará la experiencia de dos estancias en la EEI. El astronauta italiano de la ESA, seleccionado en 2009, ya comandó la estación durante la Expedición 61 y Artemis III supondrá su tercera misión espacial. Para Andre Douglas, en cambio, será su primer vuelo al espacio después de incorporarse a la NASA en la promoción de astronautas de 2021. Anteriormente formó parte de los equipos de reserva y apoyo de Artemis II. Su formación incluye ingeniería mecánica y un doctorado en ingeniería de sistemas.

Junto a los cuatro titulares se prepara Bob Hines como miembro de la tripulación de reserva. Hines ya viajó a la EEI como piloto de la misión Crew-4 de SpaceX y continuará entrenándose con el resto para estar preparado en caso de tener que sustituir a alguno de los astronautas seleccionados.