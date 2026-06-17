Christina Koch, astronauta estadounidense, Premio Princesa de la Concordia 2026

Ingeniera eléctrica y física, se ha convertido en la primera mujer en llegar a la órbita lunar y también es la que ha permanecido más tiempo de forma continuada en el espacio

Los astronautas de la nave Orión de Artemis II, tras sobrevolar la cara oculta de la Luna y recuperar el contacto: “Es maravilloso volver a tener noticias de la Tierra”

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La astronauta estadounidense Christina Koch, una de las tripulantes de la misión Artemis II de la NASA que en abril hizo historia al orbitar la Luna, poniendo fin a más de medio siglo sin presencia humana en el satélite natural, ha sido galardonada este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026.

Koch (Grand Rapids, Michigan, 1979) es ingeniera eléctrica y física y se ha convertido en la primera mujer en llegar a la órbita del satélite y también es la que ha permanecido más tiempo de forma continuada en el espacio, a lo largo de 328 días entre 2019 y 2020. Además, la astronauta también protagonizó en 2019, junto a Jessica Meir, el primer paseo espacial realizado íntegramente por mujeres.

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Christina Koch, galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026

Koch formó parte junto a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen de la misión Artemis II que culminó el pasado 10 de abril con éxito su misión de llevar nuevamente al ser humano a la órbita lunar por primera vez desde 1972.

La tripulación superó el récord de distancia alcanzada en el espacio por la misión Apolo 13 en 1970 y estableció, con la nave Orión, una nueva marca al alejarse 406.771 kilómetros de la Tierra.

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Con esta trayectoria, el jurado del Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026 ha decidido distinguirla porque "su esfuerzo de superación personal ha contribuido a extender las fronteras de la humanidad, apoyada en un amplio trabajo colectivo".

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Según recoge el acta el jurado, que ha sido leída este mediodía en Oviedo por el jefe del Ejecutivo asturiano y presidente del jurado, Adrián Barbón, la "ejemplaridad" de ese trabajo colectivo "se proyecta a todos" a través del mensaje de la misión espacial Artemis II: "Tierra, sois un equipo".

La candidatura de la astronauta se ha impuesto a la de otras 35 personas

La candidatura de la astronauta estadounidense, que se ha impuesto a otras treinta y cinco de dieciséis nacionalidades, fue propuesta por el diplomático y directivo empresarial Ricardo Martí Fluxá, quien preside la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE).

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Koch toma el relevo como ganadora de este premio del Museo Nacional de Antropología de México, que fue distinguido como "heredero de una larga tradición en defensa y preservación de una parte esencial del patrimonio antropológico de la humanidad".

En las ediciones más recientes, este premio recayó sobre la agencia Magnum Photos (2024), la ong Mary's Meals (2023), el arquitecto japonés Shigeru Ban (2022), el chef español José Andrés y su organización World Central Kitchen (2021) y los sanitarios españoles en primer línea contra la covid-19 (2020).

De este galardón también han sido merecedores otras personalidades e instituciones como la Unión Europea (2017), la ONCE (2013), los 'Héroes de Fukushima' (2011), Unicef (2006), Ingrid Betancourt (2008), J.K. Rowling (2023), Adolfo Suárez (1996) o Stephen Hawking (1989).

El de la Concordia ha sido el último de los ochos premios que concede anualmente la Fundación Princesa de Asturias, que este año alcanzan su cuadragésimo sexta edición.

Las otras distinciones han recaído en la cantante estadounidense Patti Smith (Artes); la productor cinematográfica Studio Ghibli (Comunicación y Humanidades); los científicos David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer (Investigación Científica y Técnica); la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Cooperación Internacional); el escritor Timothy Garton Ash (Ciencias Sociales); el futbolista Leo Messi (Deportes), y el escritor británico Julian Barnes (Letras).

La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias se celebrará, como es tradicional, en el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por los reyes en el Teatro Campoamor de Oviedo, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía