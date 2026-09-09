Del primer iPhone plegable a una ausencia histórica: conoce las novedades de la presentación de Apple

Antoni Mateu 09 SEP 2026 - 21:44h.

El gigante californiano ha presentado en sociedad a la nueva remesa de dispositivos móviles; también ha sido la primera puesta en escena del nuevo CEO de la compañía, John Ternus

La hermética vida privada de John Ternus, el nuevo CEO de Apple: sus estudios, su salario y algunos rasgos de su personalidad

Compartir







Los nuevos productos de Apple ya han salido a la luz y la compañía americana se coronza con el lanzamiento del iPhone más caro que han lanzado hasta la fecha. No sólo supera la barrera de los 3.000 euros, sino que se acerca a los 4.000 si el usuario elige la configuración más cara de todas. Una gran expectación que aumentan con la guinda del proyecto: se trata del primer iPhone con una pantalla que se pliega.

Además de este modelo inédito, también hemos conocido a los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max, los Apple Watch 12 y Ultra 4 y dos nuevos modelos de AirPods 5. Tal y como venían indicando los rumores de los últimos meses, por primera vez no se han presentado los iPhone modelo ‘base’. El lanzamiento de los iPhone 18 y 18 Plus (o Air) será ya en 2027.

Y aunque durante toda la presentación se han centrado en las nuevas funciones de IA, todas las de 'Apple Intelligence' solamente van a estar presentes en EEUU. Ni España ni ningún otro país de la UE recibirá, de momento, ninguna de las nuevas herramientas por motivos regulatorios.

Así es el primer iPhone plegable de la historia: el iPhone Duo

Apple se sube al carro de los teléfonos plegables, y lo hace con un dispositivo que tiene el tamaño muy similar al de un pasaporte (cuando está abierto). No se llama iPhone Ultra, sino iPhone Duo.

Cuenta con dos pantallas: una en el exterior de 5,4 pulgadas y otra que crece hasta las 7,6 cuando se despliega. Además, se trata del iPhone más delgado hasta la fecha cuando está abierto. Uno de los motivos es que han quitado la tarjeta SIM física y sólo se podrá usar con eSIM, igual que ocurre con el iPhone Air presentado el año pasado.

Su diseño recuerda mucho al iPad mini cuando está desplegado. Tanto, que es compatible con el Apple Pencil USB-C. Nuevamente, sienta precedente al ser el primer teléfono de la compañía que se puede manejar con un stylus. También por tener un sistema de cámaras FaceID oculto bajo la pantalla: no veremos ‘notch’ ni ‘Dynamic Island’ cuando esté abierto. En cambio, sí que veremos un punto de cámara en la pantalla pequeña.

A pesar de que se trata de un teléfono plegable, cuenta con resistencia al agua IP68, uno de los grados de certificación más altos.

El sistema operativo iOS 27 se adapta al nuevo diseño de las tres pantallas: además de la nueva disposición de elementos como los controles o la barra de inicio, se puede utilizar desde cualquier orientación y cuenta con sistema de multitarea. De hecho, la compañía ha explicado que se puede utilizar con diferentes ángulos de apertura: el contenido que tenemos en la pantalla se irá adaptando en tiempo real.

Su procesador es el mismo que tenemos en los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max: el A20 Pro. En cuanto a colores, capacidades y precios en España, el plantel queda de la siguiente forma:

Colores blanco y negro

256GB: 2.339 €

512GB: 2.589€

1TB: 3.089€

2TB: 3.839€

Los nuevos iPhone 18 Pro y 18 Pro Max

Ya conocemos a los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max, los cuales mantienen las mismas líneas de diseño que ya pudimos conocer el año pasado con la línea de los iPhone 17 Pro. La premisa central bajo la cual presentan estos dispositivos es la capacidad de procesamiento enfocada a las funciones de IA, tanto de Siri AI, como del resto de aplicaciones y herramientas que están en el mercado.

El procesador Apple A20 Pro ofrece, como ya viene siendo tradición, más potencia a cambio de menos consumo de energía. Sin embargo, la compañía ha hecho hincapié en la mejora del procesador gráfico para tareas dedicadas de IA en modo local: el objetivo es reducir la dependencia en la nube.

Prometen “la mayor capacidad de batería en la historia del iPhone”: hasta 36 horas de reproducción de vídeo en el modelo Pro y hasta 45 horas en el modelo Pro Max.

En cuanto a los colores, Apple trae de regreso el color negro, que desapareció de forma repentina el año pasado. A su vez, el color naranja ‘butano’ desaparece, por lo que este año queda la siguiente paleta de tonalidades, en ambos tamaños de pantalla:

Negro

Plata

Azul glacial

Rojo burdeos

Este último color es inédito en la línea de teléfonos de Apple.

Aunque, en líneas generales, los diseños son muy similares, las pantallas ahora cuentan con más superficie, dado que la ‘Dynamic Island’ de la parte superior se hace más pequeña.

Por primera vez podremos elegir la capacidad de 2TB y los precios quedan de la siguiente forma: desde los 1.469€ (el ‘pequeño) y desde 1.619€ el ‘grande’.

Se podrán reservar desde este sábado y estarán disponibles el próximo 18 de septiembre.

Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4

Los relojes de la compañía vuelven a hacer acto de presencia. Este año, con especial énfasis en los sensores dedicados a la salud y a la actividad física, en ambas gamas. Prometen mediciones más precisas debido al rediseño de la parte inferior, así como también, gracias a un aumento de la frecuencia del pulso de las mediciones del reloj hacia nuestra muñeca.

En cuanto al diseño, ambos mantienen las mismas líneas que ya pudimos ver en años previos. Sin embargo, este año podremos elegirlos en tres nuevos materiales: titanio, aluminio y cerámica. En cuanto a tamaños, los que ya conocíamos: 42 y 46 milímetros de esfera

No obstante, una de las novedades que la compañía ha destacado más para este año es el cruce de métricas, junto con un análisis más preciso gracias a la inteligencia artificial. Además presentan una nueva app de Salud con la que vamos a poder tener más información en tiempo real sobre nuestro estado físico.

En cuanto a precios: desde 449 euros el Watch Series 12 y desde 899€ el Ultra 4.

Los otros productos que también hemos conocido

Junto al lanzamiento de los iPhone, también hemos podido conocer la nuevas generaciones de los auriculares: los AirPods 5, en dos modelos que no cambian prácticamente en su diseño pero que mejoran las capacidades de audición y aumentan un 50% la capacidad de cancelación de ruido, si se comparan los datos con los AirPods 4.

El modelo “premium” viene con una batería que aporta hasta una hora más de audio, los controles táctiles de los AirPods Pro y el estuche de carga inalámbrica. También se han presentado las nuevas fundas y correas de sujeción, tanto para los iPhone como para los auriculares.