Puri Ruiz 09 SEP 2026 - 17:00h.

La vida privada del nuevo CEO de la compañía de Cupertino está protegidísima: apenas se conocen datos sobre su estado civil o sus gustos personales

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Steve Jobs, el fundador de Apple, falleció a causa de un cáncer de páncreas en 2011. Si el fundador de la compañía tecnológica fue, entre otras cosas, el visionario que supo imaginar el ‘smartphone’ tal como lo conocemos hoy, su sucesor, Tim Cook, ha logrado, en sus 15 años como CEO, expandir la empresa, consolidarla y multiplicar su valor por 13. Aunque seguirá dentro de Apple como presidente ejecutivo, quien toma las riendas ahora se llama John Ternus: esto es lo que sabemos de él y los retos a los que se enfrenta.

Un hombre discreto con su vida privada encerrada bajo siete llaves

Lo primero que se sabe de John Ternus es todo lo que no se sabe: apenas hay datos sobre su vida privada. Sabemos que nació en California el 10 de mayo de 1975 (y que por lo tanto tiene 51 años), que estudió en la Universidad de Pensilvania (Ingeniería Mecánica, según registra Apple) y con una especialización secundaria en Psicología.

También hay huellas de la importancia del deporte en su vida. Formó parte del equipo universitario de natación y saltos y, tal como recoge ‘El País’, era un nadador muy competente. Por otra parte, en su trabajo de fin de carrera desarrolló un dispositivo de alimentación para personas con tetraplejia. Más allá, solo hay alguna declaración en un diario local de un antiguo compañero de residencia universitaria, que lo define como discreto, aplicado, reflexivo y nada tendente a tomar reflexiones precipitadas. También es meticuloso hasta el extremo, algo que sin duda lo ha ayudado a llegar hasta donde está.

Ternus no tenía redes sociales… hasta el pasado 1 de septiembre, cuando abrió una cuenta en X. En pocos días acumula ya cerca de un millón de seguidores, a pesar de que su 'feed' consta de un solitario "hello" que acumula ya más de 600.000 interacciones, y tiene abierta cuenta en LinkedIn sin absolutamente ninguna actividad. La ausencia, o casi, de redes sociales, es bastante habitual en estos perfiles de alta dirección para no airear en ellas detalles de su vida o de su manera de pensar (con la excepción, quizá, de Elon Musk).

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Y no solo eso. De Ternus no sabemos si está casado, si tiene o no pareja e hijos o sus gustos más básicos. Conocemos el salario que va a percibir (3 millones de dólares más un paquete accionarial de otros 55 millones), y los motivos que han llevado a la compañía a auparlo hasta el cargo más relevante de la misma: es un experto en hardware y, probablemente, la persona que mejor conoce cómo están diseñados y construidos todos los ‘gadgets’ del universo Apple, desde sus teléfonos inteligentes hasta sus ordenadores, pasando por los AirPods, los iPads o los iWatchs.

Un ascenso rápido y un look en consonancia con sus antecesores

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Ternus comenzó a trabajar para Apple en 2001 dentro del equipo de diseño de producto y solo tres años después ya ocupaba puestos en la dirección, señala ‘The New York Times’. Como responsable de hardware, viajó a menudo entre Asia y Silicon Valley, algo que le procuró un extenso conocimiento sobre los problemas de fabricación de los dispositivos de la marca y la capacidad para producir a gran escala. En 2013 ya era vicepresidente de ingeniería de hardware. Su responsabilidad fue aumentando hasta que, en 2021, el director de la división de ingeniería de hardware se fue a liderar otro proyecto y Ternus ocupó su cargo. Ha sido pieza fundamental en la composición de todos los productos de la firma, y es habitual verlo en las presentaciones.

Al igual que Tim Cook y que el icónico Steve Jobs, John Ternus continúa abrazando esa estética personal minimalista, que es casi el no-look: pantalones chinos, camisas, camisetas o polos oscuros y zapatillas deportivas de alta gama en tonos neutros. De este modo, Ternus logra focalizar la atención en los productos que presenta en los famosos eventos de Apple, además de mostrar cercanía y eficiencia y de conectar con la identidad de la marca, que es puro "menos es más".

El gran reto de John Ternus: cómo combinar IA con el sello Apple

En un momento en el que todo es inteligencia artificial y cada compañía tecnológica desarrolla la suya o tiende alianzas estratégicas, Apple ha preferido seguir otro camino. Su política es la de proteger los datos de sus usuarios en una nube privada usando la IA “de puertas para adentro”, de manera que dichos datos quedan protegidos frente al exterior, lo que hace muy difícil que salgan de los dispositivos para entrenar inteligencias artificiales. El tiempo dará (o quitará) la razón a la empresa que ahora dirige Ternus.