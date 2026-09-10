De 'Érase una vez el cuerpo humano' a viajar dentro de él de forma virtual: la experiencia de Human Universe

El Espacio Delicias acoge a partir del 11 de septiembre de 2026 el estreno mundial de la primera exposición inmersiva en el cuerpo humano.

Human Universe - The Experience ofrece entretenimiento, divulgación científica y espectáculo visual

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Los miembros de la generación de la EGB recordarán 'Érase una veza el cuerpo humano'. Una serie mítica que nos mostraba las singularidades de nuestro cuerpo. Desde aquéllos dibujos de los 80 se ha evolucionado tanto que ahora uno puede entrar dentro de una arteria o del cerebro. Lo ha vivido in situ Susana Ramos.

Human Universe ofrece una experiencia en la que podemos vivir desde el 11 de septiembre en Madrid en una exposición interactiva en la que podemos asistir e nuestros orígenes, viajar a bordo de nuestras venas, entrar en los diferentes órganos gracias a unas gafas virtuales. Nos adentramos en el cerebro, entramos por un laberinto de neuronas y podemos activar nuestras recuerdos.

Como señala José María Roca, "todo lo que estamos viendo está ocurriendo en ese momento en nuestro cuerpo. Todo responde a la realidad con la magia de la ficción". También podemos ampliar los conocimientos sobre cada órgano que nos hace estar vivos. Y podemos incluso ver cómo reacciona nuestro cuerpo ante estímulos como la música y jugar a colocar nuestros órganos, huesos y músculos en el cuerpo. Ahí también se nos viene a la cabeza un juego de hace décadas: Operando.

El Espacio Delicias acoge a partir del 11 de septiembre de 2026 el estreno mundial de la primera exposición inmersiva que viaja hasta el interior del cuerpo humano. Una experiencia pionera, instalada en una espectacular base futurista, en la que ciencia, arte y tecnología se unen para que los visitantes experimenten una auténtica travesía al interior del organismo. A lo largo de más de 100 m2 repartidos en seis salas, Human Universe - The Experience ofrece entretenimiento, divulgación científica y espectáculo visual en una experiencia concebida como una aventura espectacular, cultural y científica. Pensada para todos los públicos, emplea imágenes inmersivas en 3D, gafas de visión de realidad virtual, mapping, animación e interacción, que recrean con hiperrealismo el interior del cuerpo humano.

Viajar por el interior del cuerpo humano, navegar por arterias o contemplar el funcionamiento del cerebro desde dentro, son algunas de las cuestiones a las que responde esta muestra. Un equipo multidisciplinar formado por especialistas en anatomía, divulgadores científicos, guionistas, diseñadores y artistas 3D ha desarrollado este viaje que combina ciencia, arte y tecnología, para mostrar cómo somos “por dentro” de forma visual, emocionante y comprensible.

Cuándo

Del 11 de septiembre al 7 de enero de 2027

Dirección

Paseo de las Delicias, 61 (acceso por el Museo del Ferrocarril)

Precio

Entrada general (de 13 a 64 años): desde 21,38 €

Mayores de 65 años: desde 17,86 €

Entrada junior: desde 15,70 €

Menores de 3 años: entrada gratuita

Horarios

Miércoles y jueves: 16:00 - 19:30 h

Viernes: 16:00 - 20:00 h

Sábados, domingos, festivos y vigilia de festivos: 11:00 - 13:30 h / 16:00 - 20:00 h

Se recomienda llegar 10 minutos antes de la hora indicada en la entrada