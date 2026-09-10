El gran estreno de la Fórmula 1 en Madrid: un circuito de 340 km/h, 1.300 agentes y 300.000 personas en tres días

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Madrid se prepara para un fin de semana histórico con el regreso de la Fórmula 1 a la capital española 45 años después. Del 11 al 13 de septiembre, el nuevo circuito semiurbano MADRING, ubicado en el entorno de IFEMA y Valdebebas, acogerá este Gran Premio de España, en una cita que reunirá a más de 300.000 personas durante tres días.

La ciudad espera un fin de semana de verano en la 14.ª carrera de la temporada 2026 de Fórmula 1. Según informa Manu Carreño desde el nuevo circuito, el calor estará presente durante todo el fin de semana, especialmente el domingo. El periodista da las claves de los tramos.

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El circuito de Madring, mitad urbano y mitad circuito permanente, presenta tramos rapidísimos. El más veloz está en la zona de Hortaleza, donde los monoplazas alcanzarán velocidades de hasta 340 kilómetros por hora, aunque el trazado también cuenta con zonas muy técnicas y bastante más lentas. En el box de Aston Martin, donde se ubica el coche de Fernando Alonso, los mecánicos trabajan este jueves para ponerlo a punto con el objetivo de que este fin de semana pueda puntuar. También estará en pista el Williams de Carlos Sainz.

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Los curiosos ya le dan una matrícula de honor al circuito

Últimas puntadas para rematar un majestuoso escenario deportivo. "Estamos a tope, a tope para que empiece todo este viernes", explican desde la organización. Se espera que haya un gran espectáculo. Andrea Kimi Antonelli lidera el campeonato y hay expectación por ver qué ocurre en Madrid. Los días previos están siendo frenéticos.

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Los curiosos ya le dan una matrícula de honor al circuito, aunque prefieren reservarse la valoración definitiva para lo principal: la carrera. "Nosotros venimos de Jaén", explica un padre. "No se puede explicar con palabras", agrega su hijo. "Todos estos eventos, pues nos vuelven locos", precisa una mujer. "La repercusión es suprema, claro", añade otro vecino.

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Una larga lona circundante trata de ocultar el recorrido de una pista que quiere sorprender, aunque algunos curiosos consiguen asomarse. "Es espectacular, la verdad. Se ve un poco la pista y se ven también las gradas", detalla un aficionado.

Unos 1.300 agentes vigilan el evento, tanto en el subsuelo como en superficie, con perros y unidades a caballo. La seguridad se refuerza especialmente desde el aire: "Hay una restricción de espacio aéreo, no está autorizado el acceso a ese volumen de espacio aéreo".

Y, claro, el circuito también genera un negocio suculento y rápido. Más de 300.000 personas pasarán por el recinto en tres días y los restaurantes de la zona se preparan para atender la avalancha. "Hemos contratado mucho más personal de sala, más gente en cocina", señalan desde un local. Toda una carrera también de consumo.