Antoni Mateu 10 SEP 2026 - 15:54h.

Apple ha presentado los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone Duo, así como todas las funciones de inteligencia artificial, que se quedan fuera de España, la UE y China

Estos son los precios de los nuevos iPhone de Apple: desde los 1.400 euros hasta los 3.000 del iPhone Duo

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Apple ha presentado sus nuevos teléfonos, además de las nuevas funcionalidades de inteligencia artificial. Sin embargo, aunque todos los teléfonos lleguen a todo el mundo y tengamos una lista muy extensa de dispositivos que sí actualizarán a iOS 27, no todo el contenido va a llegar a los mismos sitios.

Actualmente hay dos motivos que están encima de la mesa. Por un lado, no todos los teléfonos de Apple son lo suficientemente potentes para recibir la suite de Apple Intelligence (aunque los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max sí lo son, pero los iPhone 15 Plus y 15 presentados el mismo día, no). Por otra, regulaciones europeas. Y es en este último aspecto donde ni los modelos más nuevos (ni siquiera los 18 Pro y Pro Max) tendrán todas las funciones en España, la UE y China: sólo en EEUU.

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Estas son las funciones de Apple Intelligence que no veremos en Europa

Siri AI, aunque esté anunciada en la web española, no va a estar en España (pero sí en español). Nos quedamos sin la nueva interfaz, sin las interacciones con lenguaje natural (al estilo de ChatGPT) y también sin el modo de generación de texto y de escritura automática.

Nada de contexto personal, ni de integrarse con otras aplicaciones para crear flujos de trabajo y tampoco veremos la aplicación de Siri: por primera vez, el asistente cuenta con su propio espacio de trabajo, tanto en iPhone, como en iPad, como en Mac.

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La vena creativa también se ve recortada, pues ni en España ni en la UE (ni en China) podremos usar las herramientas de generación de imágenes de Apple, ni tampoco podremos hacer uso de las herramientas avanzadas de edición fotográfica que se apoyan en Siri AI.

Y en cuanto a la productividad, tampoco vamos a poder automatizar tareas describiendo los atajos por voz y nos quedamos sin el dictado de voz de precisión avanzada.

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Según la describe la propia compañía "Siri AI podrá usarse en inglés. Por ahora, no estará disponible en iOS, iPadOS ni WatchOS en la UE". También mencionan que muchas herramientas están sujetas a "limitaciones de uso". En cuanto a plazos para que estas funcionen desembarquen en los territorios "limitados", nada por el momento.

Estos teléfonos se quedan sin Apple Intelligence

Aunque todos los iPhone 11 en adelante tengan iOS 27, una cosa es que reciban la versión de software actualizada y otra muy distinta es que reciban todas las funciones, en especial, de inteligencia artificial.

La suite de Apple Intelligence (que este año se renueva con la integración de Google Gemini para alimentar Siri AI) no estará disponible en todos los modelos que sí son compatibles con iOS 27. Solamente aquellos teléfonos a partir del iPhone 15 Pro y 15 Pro Max se van a beneficiar del nuevo sistema operativo "al completo". Los iPhone 15 y 15 Plus que se presentaron el mismo día que los modelos Pro también se verán afectados por el recorte.

En cuanto a los teléfonos más 'antiguos', como el iPhone 12, el iPhone 13, e incluso el iPhone 14 Pro van a recibir actualización gratuita de iOS 27, pero no van a recibir nada de Apple Intelligence.

Será a mediados del mes de septiembre cuando se lance la actualización al gran público. Hasta la fecha, la única forma que tenemos de poder probar las nuevas funcionalidades es mediante la instalación de una versión Beta para desarrolladores, o bien, versión Beta pública.