Blanca Agost 11 SEP 2026 - 16:27h.

Un equipo de espeleólogos ha logrado cartografiar con tecnología 3D una de las fallas más activas, la de Atarfe.

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Tras el último terremoto de Granada, los expertos piden más investigación sobre las fallas geológicas del subsuelo granadino. Para entender mejor los seismos quieren saber dónde están, cómo se comportan y hasta dónde pueden lllegar sus movimientos. Granada es una de las zonas de mayor riesgo de España. Un equipo de espeleólogos ha logrado cartografiar con tecnología 3D una de las fallas más activas, la de Atarfe. Mide 226 metros.

Abriéndose paso a duras penas el espeleólogo Antonio Moreno y su equipo han logrado llegar a zonas inexploradas esta es la falla responsable del terremoto en Granada de 2021. Antonio ha escaneado con tecnología 3d todas las cavidades descendiendo hasta los 120 metros, el límite humano. A partir de aquí, se ha explorado el lago termal con un robot submarino y el resultado final es la falla vista en 3d. "Con el escaneo te da la realidad de lo que mide en todos los puntos si cambiara, si hubiera modificaciones tendríamos un punto de partida", señala Moreno.

El experto malagueño explica que ha conseguido cubrir más del 90% del volumen total del espacio para descubrir que se trata de la "segunda cavidad más profunda de la provincia de Granada. Nadie había llegado hasta el final", hasta ahora.

Los expertos piden más estudios de las diferentes fallas del subsuelo Granadino para desentrañar su comportamiento. Gracias al trabajo de este equipo se podrían estudiar los movimientos de la falla de Atarfe si hubiera un nuevo terrremoto.