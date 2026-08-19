Continúa el desasosiego de la población con más temblores en plena madrugada

Los nuevos terremotos en Granada dejan más de 600 desalojados y el cierre de la Alhambra

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GranadaGranada sigue temblando. Tras los terremotos de ayer, la noche tampoco ha dado tregua con nuevas replicas. Aunque de menor intensidad, el Instituto Geográfico Nacional ha registrado seis seísmos que se han sentido en distintos puntos de la provincia, donde con unos 600 desalojados, algunos vecinos, por su parte, han llegado a dormir en parques ante el temor a los efectos de estos temblores.

Mientras los expertos apuntan que pueden continuar las réplicas, aunque no se esperen intensidades mayores a las ya registradas, el desasosiego y los sustos continúan entre la población, que ayer vivió el desalojo de algunos centros comerciales y distintos daños en inmuebles y estructuras.

Tres nuevos terremotos en plena noche en Granada

Concretamente, el IGN, organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha captado seis temblores ya en la noche de este miércoles, el más alto de magnitud 2,58, y casi todos han sido percibidos por la población.

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Tras el terremoto de 3,4 y con epicentro a 0 kilómetros de profundidad en Ogíjares registrado a las 22:35 horas del martes, la vertiente sur de la Vega de Granada sintió dos temblores de 1,7 y 1,8 registrados en La Zubia y Las Gabias a la 1:45 y las 2:34 horas, ya en plena madrugada.

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Según el IGN, estos han sido percibidos por los vecinos, que han informado de ello incluso desde la costa. Además, la madrugada ha transcurrido igualmente con otros cuatro terremotos más, con epicentro en Otura, Alhendín, Ogíjares y Gójar, de entre 1,6 y 2,5, registrados entre las 4:07 y las 5:43 horas, cuando ha tenido lugar el seísmo de mayor intensidad de este arranque del miércoles.

Este último terremoto ha sido percibido en una veintena de municipios del área metropolitana de Granada, que afronta el día con inspecciones para conocer el estado de los inmuebles afectados y con desalojados en diferentes localidades.

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En la actual situación, la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno mantiene activa la fase de preemergencia del Plan ante el riesgo sísmico en la provincia granadina desde el terremoto de intensidad 5 registrado a la 1:04 horas de la madrugada del sábado y con epicentro también en Alhendín.

Respecto a lo ocurrido también durante la noche, los expertos ya lo habían advertido: "Se van a sentir réplicas durante las próximas horas", declaró Raúl Pérez, sismólogo del CSIC, ahondando en los datos que están registrando y la situación actual.