El dinosaurio ha sido descubierto gracias a un excursionista que dio la voz de alarma

Descubren una nueva especie de dinosaurio en Burgos: una de las más pequeñas jamás registrada

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TeruelLos paleontólogos han encontrado el primer diplodocus fuera de Norteamérica, en concreto en España. Medía 25 metros y vivió en Teruel hace 150 millones de años. Su hallazgo significa que estos dinosaurios sí vivieron en Europa. "Hay que tener en cuenta que sería de cuello largo y cola larga", explica Sergio Sánchez Fenollosa, paleontólogo.

Era un dinosaurio herbívoro que ha sido descubierto gracias a la voz de alarma que dio un excursionista. "Dijeron que había algunos huesos en una ladera. Me acerqué y empezamos a ver vértebras", recuerda Alberto Cobos, director de la Fundación Dinópolis. En total, 14 vértebras y varios huesos bien conservados de su cola que han permitido confirmar que se trataba de un diplodocus.

Teruel, un paraíso para los paleontólogos

Él o sus abuelos cruzaron andando de un continente a otro. "El océano atlántico lleva pocos millones de años en formación. Solamente unos pocos kilómetros separaban las costas de la actual Norteamérica y actual Europa", señala el paleontólogo.

Nuestra localidad se convierte en un verdadero paraíso para los paleontólogos. "Hay 11 nuevas especies definidas en Teruel de las 35 que hay en toda España", recalca Cobos.