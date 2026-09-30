Las editoriales dicen estar enfrentándose a casos de obras literarias creados con inteligencia artificial

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El caso del escritor Thélyson Orélien, quien había sido presentado en Francia como una gran promesa de la literatura francesa después de que su primera novela arrasase y Premio de Novela Fnac, y candidato al Goncourt, ha abierto un debate sobre el peligro de la inteligencia artificial. Porque él, considerado como un gran referente de la literatura, se ha visto envuelto en una polémica tras demostrar que su novela había sido creada por la IA.

Y por eso, cada texto que llega a la editorial se mira bajo lupa, porque en tiempos de la tecnología es muy fácil hacer suplantar algo falso como si fuera totalmente real. Daniel Benchimol, consultor del sector del libro, ha reconocido que “las editoriales no saben cómo reaccionar a este fenómeno” de que los escritores presenten obras que en realidad no están hechas por ellos mismos.

Además, Manuel González Moreno, presidente del gremio de editores, reconoce que pueden incluso “significar un fraude si es la máquina la que elabora la narración y el contenido y no el ser humano”, como es el caso de ese escritor en Francia, que él no fue quien elaboró el libro, sino que le dijo a la máquina la idea y ella misma fue quien escribió cada palabra de la obra.

La inteligencia artificial, aceptada en otros campos

La inteligencia artificial ha demostrado que puede crear fotografías falsas como si fuesen totalmente reales, que puede editar fotos reales y convertirlas en lo que el usuario quiera, que puede reproducir voces, palabras e incluso recrear vídeos con movimientos que parecen verdaderos. Ahora también ha demostrado que puede escribir novelas como si de una obra maestra se tratase.

Y en España también ha ocurrido casos como el de este escritor en Francia, tal y como confirma Ricard Fideus, responsable digital ‘Urano World’: “Algún caso ha llegado, pero tenemos maneras de detectarlo y evidentemente lo apartamos”.

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Aunque la inteligencia artificial se haya pasado por alto en algunos ámbitos como el cine o incluso en la música, en el mundo editorial todavía no tiene permitido el acceso y “se respeta mucho todo el tema de propiedad intelectual y en los contactos se concreta que no se puede utilizar la inteligencia artificial”, dice el director comercial y editorial de ‘Alma’, Bernat Colomer.