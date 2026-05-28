La Feria del Libro lleva la mejor literatura infantil al Hospital Niño Jesús de Madrid

Esther Aleo, directora médica del Hospital Niño Jesús destaca el papel de la literatura como refugio, distracción y herramienta para afrontar momentos complicados

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El Hospital Infantil Universitario Niño Jesús ha acogido este jueves a la Feria del Libro de Madrid que, un día antes de su inauguración oficial, ha cruzado el Retiro para instalar la literatura en el jardín de este centro hospitalario.

Esta precuela, una caseta '0', está pensada para los niños hospitalizados y para aquellos que acuden a consulta o tratamientos ambulatorios, y se ha convertido ya en toda una tradición que, en esta ocasión, ha permitido repartir de manera gratuita más de 600 libros.

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Talleres, cuentacuentos y actividades con payasos

Entre los títulos disponibles había cuentos, como 'Lady Pecas', 'El marinero y el mar', 'Veo veo' o 'Emma y la Navidad', pero también sagas juveniles como 'Percy Jackson', 'Harry Potter' o 'Los juegos del hambre'. Historias para elegir por la portada, por un personaje conocido o, simplemente, por la intuición de que ese libro podía ser un buen compañero durante la estancia en el hospital.

Así lo ha hecho Sofía, que se ha llevado 'Cosas que decir sin lengua' sin saber exactamente de qué trataba. Le ha llamado la atención y eso ha sido suficiente. Le gusta leer y también estudiar. Muy cerca, Ana, muy lectora y fan de Harry Potter, ha escogido 'Los cuentos de Beedle el Bardo'. Rubén, por su parte, ha resumido con naturalidad a Europa Press para qué sirven los libros: para entretenerse y para que los adultos puedan leer a los más pequeños en lugar de estar con el móvil o la tablet.

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Además de los libros, los niños y sus familias han podido participar en talleres, cuentacuentos y actividades con los payasos de Saniclown. Los personajes de la Legión 501 de Star Wars también han tomado el jardín y se han convertido en uno de los grandes reclamos de la jornada.

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El retiro "invade" al Hospital Niño Jesús

La directora médica del Hospital Niño Jesús, Esther Aleo, ha agradecido que "el Retiro siga invadiendo el Niño Jesús" y ha subrayado el papel de la literatura como refugio, distracción y herramienta para afrontar momentos complicados. Según ha señalado, los libros pueden ofrecer a cada niño aquello que necesite en cada momento: respuestas, historias de miedo, humor, reflexión o simplemente una vía para salir durante un rato de la rutina hospitalaria.

También la directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orúe, ha destacado la condición de "vecinos" que une al hospital con la feria. "Venimos al Hospital Niño Jesús trayendo una tarta, pero la tarta son libros", ha explicado, antes de recordar que esta visita forma parte del programa 'El vaivén de la feria', con el que la Feria del Libro acerca durante todo el año la lectura a centros penitenciarios, hospitales, colegios, asociaciones y ONG.

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La Feria del Libro de Madrid es desde 1933 uno de los principales escaparate de la industria editorial en España y el encuentro más importante a nivel nacional de autores y aficionados a la lectura.

Orúe ha defendido que la literatura tiene un efecto "relajador" y puede abrir un paréntesis en lugares donde no siempre se espera encontrar la feria. "El Niño Jesús forma parte de esta historia preciosa", ha señalado sobre una cita que este año cumple 85 ediciones.

Por su parte, la directora general de Humanización, Atención y Seguridad del Paciente de la Comunidad de Madrid, Celia García, ha celebrado esta "preinauguración" en el hospital y ha pedido que la iniciativa continúe cada año. En su intervención, ha destacado que acercar los libros en un ambiente de juego ayuda a los pacientes a tener "un poco de magia", conocer otras historias, relajarse y aprender que la lectura puede acompañarles también a lo largo de su vida.