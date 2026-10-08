Sophie es la primera astronauta de su promoción en viajar al espacio

Despega con éxito la nave espacial Dragon de SpaceX que llevará a los astronautas de la Crew 13 a la Estación Espacial

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La astronauta francesa de la Agencia Espacial Europea (ESA), Sophie Adenot, y el resto de sus compañeros de la tripulación espacial Crew-12: el cosmonauta de Roscosmos Andrei Fedyaev y los astronautas de la NASA Jack Hathaway y Jessica Meir han regresado a la Tierra tras pasar ocho meses en la Estación Espacial Internacional.

Los astronautas, que han regresado a la Tierra este jueves 8 de octubre, han aterrizado "sanos y salvos" a bordo de la Dragon Freedom marcando así el fin de la fase orbital de la misión 'Epsilon' tal y como ha informado la Agencia Espacial Europea.

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El nombre de la misión lo eligió la astronauta francesa por su significado que hace referencia al poder de las pequeñas contribuciones, pero que causan un gran impacto, y a cómo muchas partes individuales se pueden unir para formar un todo mayor.

Sophie Adenot es la primera astronauta de su promoción en viajar al espacio

Durante los meses que se ha llevado a cabo la misión espacial, Adenot y sus compañeros han realizado diferentes tareas en la Estación Espacial Internacional desde experimentos científicos, investigación médica y apoyo a la observación de la Tierra. En estos ocho meses los astronautas también han realizado labores de mantenimiento de la Estación y otras operaciones relacionadas.

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Sophie Adenot, ingeniera, piloto de helicóptero y astronauta ha sido la primera de la promoción de 2022 en viajar al espacio. De esta promoción también forma parte el español Pablo Álvarez, junto con quien se graduó como astronauta el pasado 22 de abril de 2024. También forman parte de la misma promoción los astronautas Rosemary Coogan, originaria de Irlanda del Norte; Raphaël Liégeois, ingeniero biomédico belga-luxemburgués; y Marco Sieber, astronauta y médico suizo. Los astronautas completaron con éxito su formación básica en el Centro Europeo de Astronautas en Colonia (Alemania).

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Por otra parte, el jueves 1 de octubre despegó la nave espacial Dragon de SpaceX junto con los astronautas de la misión Crew-13 para continuar las investigaciones en la Estación Espacial Internacional