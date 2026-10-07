Antoni Mateu 07 OCT 2026 - 17:20h.

Beta Pictoris b es el nombre del gigante gaseoso que, de acuerdo con una nueva investigación preliminar, se habría podido escuchar su campo magnético a través de ondas de radio

Detectan señales de radio de estrellas lejanas que sugieren la existencia de planetas ocultos

Compartir







Aunque ya conocíamos la existencia del planeta Beta Pictoris b desde el año 2008, no ha sido hasta ahora que se ha podido ‘escuchar’ por primera vez su campo magnético. De hecho, de confirmarse los resultados de un nuevo estudio preliminar, sería la primera vez que se capta con claridad el campo magnético de un planeta "200 veces más potente que el de Júpiter" situado fuera de nuestro sistema solar.

Este hallazgo ha sido posible gracias al telescopio sudafricano MeerKAT, el cual ha ido captando diferentes ondas de radio provenientes del planeta durante 2025 y 2026, en hasta cuatro sesiones de medición. Uno de los detalles más importantes de este estudio es que las ondas captadas no provienen de la estrella, sino que vienen del planeta directamente.

PUEDE INTERESARTE La imagen de la bola de fuego captada a 256.000 kilómetros por hora por el observatorio de Calar Alto

Esta métrica, de acuerdo con la investigación, se ha comprobado gracias a la medición de la posición del planeta, de su estrella central y de otros cuerpos celestes que están presentes alrededor. Las ondas de radio coinciden, por el momento, con la trayectoria de Beta Pictoris b, situado a 63 años luz de la Tierra y con una masa 12 veces superior a la de Júpiter y 1,75 veces superior a la del Sol.

Otra de las novedades de esta investigación es que por primera vez se habría conseguido escuchar el campo magnético de un exoplaneta fotografiado de forma directa, aunque la primera imagen conocida de Beta Pictoris b llegó en 2014.

PUEDE INTERESARTE Urano existe y a veces puede verse sin telescopio: el truco para encontrar el planeta más olvidado del sistema solar

¿Qué son las ondas de radio de los planetas?

El concepto técnico que se utiliza en la investigación es “emisiones de radio aurorales”. En la Tierra, así como en otros ‘vecinos’ como Saturno, Júpiter, Urano o Neptuno, además de las auroras, también se emiten ondas de radio. Estas provienen, directamente, del campo magnético y, en función de la fuerza que tenga ese campo magnético, mayores serán los registros de medición.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

No se trata, por tanto, de ninguna forma de vida extraterrestre, ni tampoco provienen de ningún sistema artificial que las cree. Y aunque no se trata de un fenómeno nuevo (la emisión de este tipo de ondas de radio), ahora se habrían podido observar de esta manera, por primera vez, gracias a sistemas de medición muy precisos que han podido aislar la intensidad de dichas ondas, así como también, la masa y la posición exacta del planeta.

Un planeta que es 2.000 veces el campo magnético de la Tierra

Tal es la potencia de las señales que se calcula un campo magnético de 1.250 Gauss, como mínimo. Si se compara con el campo de nuestro planeta, este es de, aproximadamente, 0,5 Gauss.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

De acuerdo con los datos del estudio preliminar, esta cifra implicaría una cantidad 2.000 veces superior a la que emite la Tierra. Otro de los cuerpos celestes con los que se compara dicha cifra es Júpiter, el cual tiene un campo magnético que oscila entre los 10 y los 14 Gauss.