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Ciencia y Tecnología

Los servicios de Google Cloud y Revolut sufren una caída global: no se puede operar con tarjeta física ni entrar en la aplicación móvil

Revolut sufre una caída global de servicios
Revolut sufre una caída global de servicios. Archivo

  • La incidencia ha dejado sin servicio tanto la aplicación, como los pagos con tarjeta física en comercios

  • La propia entidad ha comunicado lo ocurrido a través de sus redes sociales

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Una avería técnica ha dejado fuera de servicio a Google Cloud y a la plataforma bancaria Revolut a nivel global. La incidencia ha dejado sin servicio tanto la aplicación, como los pagos con tarjeta física en comercios.

Se trata de una incidencia que no solo ha afectado a España, sino que se ha registrado a nivel global, con interrupciones del servicio también en varios países de Europa y de Estados Unidos.

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Una interrupción del servicio que afecta a múltiples servicios

La propia entidad ha comunicado lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde han aclarado que están trabajando para solucionar el problema: "Estamos experimentando actualmente una interrupción del servicio que afecta a múltiples servicios. Podemos confirmar que todo el dinero y los datos de nuestros clientes están seguros", han compartido.

"Hemos estado trabajando para solucionar el problema desde que se identificó esta mañana y nos disculpamos con cualquier persona afectada y por cualquier inconveniente causado".

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