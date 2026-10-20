Revolut sufre una caída global de servicios

La incidencia ha dejado sin servicio tanto la aplicación, como los pagos con tarjeta física en comercios

La propia entidad ha comunicado lo ocurrido a través de sus redes sociales

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Una avería técnica ha dejado fuera de servicio a Google Cloud y a la plataforma bancaria Revolut a nivel global. La incidencia ha dejado sin servicio tanto la aplicación, como los pagos con tarjeta física en comercios.

Se trata de una incidencia que no solo ha afectado a España, sino que se ha registrado a nivel global, con interrupciones del servicio también en varios países de Europa y de Estados Unidos.

Una interrupción del servicio que afecta a múltiples servicios

La propia entidad ha comunicado lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde han aclarado que están trabajando para solucionar el problema: "Estamos experimentando actualmente una interrupción del servicio que afecta a múltiples servicios. Podemos confirmar que todo el dinero y los datos de nuestros clientes están seguros", han compartido.

"Hemos estado trabajando para solucionar el problema desde que se identificó esta mañana y nos disculpamos con cualquier persona afectada y por cualquier inconveniente causado".