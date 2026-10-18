Antoni Mateu 18 OCT 2026 - 07:00h.

'ITS Ready' es una nueva plataforma digital, con despliegue inicial en Cataluña, que permite, de forma confidencial, avisar a una persona de exposición con infecciones de transmisión sexual

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) se disparan en Europa por el descenso en el uso de medidas de protección

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En plena pandemia, la aplicación Radar COVID permitía notificarnos si habíamos estado en contacto con un caso de coronavirus. Seis años después, y poniendo el foco esta vez en las enfermedades de transmisión sexual, en Cataluña se ha puesto en marcha 'ITS Ready'. Se trata de una nueva plataforma “confidencial y anónima”, impulsada por Fundació Lluita contra les Infeccions (Hospital Germans Trias i Pujol, Barcelona) que permite avisar de una posible exposición a una infección.

La herramienta es gratuita, su público objetivo es para jóvenes de entre 16 y 25 años y su objetivo es “facilitar la prevención el diagnóstico precoz y la comunicación de posibles exposiciones a infecciones de transmisión sexual entre la población joven de Cataluña”, explica la doctora Lucía Bailón, quién es investigadora de la Fundació Lluita contra les infeccions.

El registro no pide datos médicos

La privacidad y la confidencialidad de los datos que se introducen es uno de los elementos característicos de la plataforma: solamente se necesita introducir el nombre, un correo electrónico, un número de teléfono y confirmar esos datos mediante un código.

En ese momento, interfaz es sencilla de interpretar: se muestra una lista con diferentes infecciones de transmisión sexual y deberemos seleccionar aquella con la que hemos sido diagnosticados. Posteriormente se ha de seleccionar el tiempo que ha transcurrido desde el diagnóstico. Dos son las opciones disponibles a elegir: más de diez días o menos de diez días.

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El último paso es escribir el número de teléfono de la persona a la que se quiere notificar de su exposición a la infección, a la cual le va a llegar un mensaje a través de WhatsApp, bajo el remitente certificado de Fundació Lluita contra les infeccions.

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“La persona que recibe una notificación no puede conocer la identidad de quien la ha enviado y los teléfonos de los contactos notificados no se almacenan en claro, sino mediante identificadores no reversibles que impiden recuperar el número original”, explica la doctora Bailón.

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“Recibir una notificación no significa tener una infección”

Uno de los principios que sacan en escena es que “es fundamental aclarar que recibir una notificación no significa tener una ETS (enfermedad de transmisión sexual), sino que puede haber existido una exposición y que sería recomendable realizarse las pruebas correspondientes”. Bailón, recalca además que el proyecto de detección y prevención de infecciones “combina el acceso a pruebas diagnósticas, la notificación anónima y el asesoramiento digital”.

Explica la doctora, también, el por qué de crear esta herramienta: “Pueden existir dificultades para volver a contactar con esa persona con la que hemos tenido relaciones, miedo al rechazo, vergüenza… Es importante que todas las parejas sexuales recientes conozcan la posibilidad de haber estado expuestas para que puedan realizarse las pruebas pertinentes y recibir tratamiento si lo necesitan”.

Las infecciones de transmisión sexual, en auge

La plataforma ITS Ready se lanza en un momento en el que las infecciones de transmisión sexual atraviesan uno de sus puntos más álgidos. De acuerdo con la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SemFyC), en nuestro país “entre los años 2021 y 2023 los casos de gonorrea aumentaron un 42,6% mientras que los de sífilis aumentaron un 24,1%”.

En una escala macro, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), “cada día, más de un millón de personas de entre 15 y 49 años contrae una ITS que se puede curar, la mayoría de las cuales no causan síntomas”. Adicionalmente, explican que “en 2020, aproximadamente 374 millones de personas contrajeron una de estas cuatro: clamidiosis, gonorrea, sífilis y tricomaniasis”. Año tras año, la incidencia ha ido en aumento.