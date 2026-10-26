Antoni Mateu 26 OCT 2026 - 17:38h.

El avance en reconocimiento de imágenes permite distinguir productos que después podemos adquirir dentro del ecosistema de Amazon

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El ecosistema de Amazon se refuerza con una nueva manera con la que sus usuarios pueden comprar: si vemos una serie (o película) en la plataforma Prime Video y aparece un producto destacado, saldrá un aviso en una esquina en pantalla para que lo podamos enviar a la app (de Amazon) de nuestro teléfono y comprarlo desde allí. Eso sí, hay ciertas limitaciones, al menos, en el momento de lanzamiento.

Esta nueva funcionalidad se llama 'Shop the Show' e inicialmente estaba pensada para que la audiencia pudiese comprar el merchandising o productos icónicos de series de Prime Video, desde la app de Amazon. Todo ello, bajo la intención de mantener el tiempo de retención lo máximo posible para no interrumpir el flujo de visionado.

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Sin embargo, a pesar de que se trata de una tecnología nueva en la compañía, Amazon no es la única empresa que permite comprar productos directamente desde un vídeo: YouTube tiene un sistema parecido, tanto en los vídeos de formato clásico como corto, los llamados 'Shorts', que muestra etiquetas de productos con enlaces en una esquina de la pantalla y que no interrumpe el visionado.

Hay una cantidad de series limitada que permiten la “compra”

Esta nueva función no permite que compremos cualquier cosa de cualquier serie, sino que disponemos de un catálogo (que también es accesible desde la web) de títulos con objetos sincronizados. Es decir, del mismo modo que hay una escaleta de tiempo para la narrativa, ahora se puede tener a mano una cronología de los objetos que van a ir apareciendo durante la trama. Cuando sincronicemos la app de compra de Amazon con la app de Prime Video y veamos una serie compatible con este sistema, iremos viendo cómo podemos ir seleccionado con el teléfono los objetos que queramos comprar a medida que aparecen.

Además de las series y las películas, en EE.UU. Amazon también permite la compra sincronizada con eventos deportivos como partidos de la NFL, NBA o carreras de NASCAR. En este caso los productos que se muestran están más enfocados al merchandising de los equipos.

No se trata de un sistema obligatorio

¿Significa esto que, sí o sí, siempre que vayamos a ver algo en Prime Video nos saltarán estos avisos? Se trata de un servicio que podremos utilizar de manera opcional, ya que requiere una sincronización previa por parte del usuario y que se tiene que hacer de forma manual: no es automático.

A su vez, desde la web del servicio 'Shop the Show' también vamos a tener la posibilidad de ver y comprar todo el merchandising y objetos que queramos, sin necesidad de reproducir la serie. Es como un apartado más de la tienda online, pero separado por temáticas de series y películas.

YouTube también permite la compra de objetos en vídeos

Aunque la filosofía de Google es diferente a la de Amazon, los YouTube Shorts y los vídeos cuentan con un sistema de compras integradas similar. En este caso, sin embargo, no se trata de seleccionar objetos de una película, serie o de un creador de contenido. La funcionalidad se llama YouTube Shopping y fue presentada hace tres años.

Si, por ejemplo, estamos visionando un corto de un análisis de un producto, gracias al reconocimiento de objetos con IA en tiempo real, Google permite insertar un enlace de compra de ese producto, el cual aparecerá en una esquina de la pantalla. El punto en común es la facilidad de compra al usuario y la no interrupción del visionado: es amplificar el tiempo de retención en el ecosistema.