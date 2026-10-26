Un nuevo informe de la ONG Plan Internacional destaca que la inteligencia artificial no es neutral

¿Hay que darle las gracias a la IA o decirle "por favor"? Un experto aclara si sirve de algo ser educado y cómo interactuar con ella

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La inteligencia artificial tiene sesgo de género. Así lo denuncia un nuevo informe de la ONG Plan Internacional que destaca que esta tecnología no es neutral. El equipo de Informativos Telecinco lo comprueba con Adam y Lucía, ambos de 18 años. Los dos le realizan la misma pregunta sobre las carreras que podrían estudiar. A él le recomienda Medicina, Derecho, Psicología y Trabajo Social. A ella, en cambio, Enfermería, Psicología, Trabajo Social y Educación Infantil.

"Están reproduciendo un sesgo y estereotipos dañinos", señala Virginia Saiz, directora general de Plan Internacional en España. También se observaron diferencias de género en los consejos que se daban a los usuarios sobre sus expectativas salariales. En las pruebas rápidas, las respuestas de ChatGPT tendían a alentar a los chicos a ser más asertivos y ambiciosos.

Casi seis de cada 10 jóvenes encuestados usan la IA para conseguir apoyo emocional

La investigación también ha puesto el foco en el peligro que tiene esta tecnología en la percepción del físico de las menores. En la encuesta, las niñas tenían casi el doble de probabilidades que los niños de afirmar que el contenido generado por IA les hacía sentir menos seguras de su apariencia (29% niñas frente al 16% niños) y casi un tercio (32%) de todos los encuestados afirmó que la IA les hacía sentir presionados a tener cierto aspecto.

Casi seis de cada 10 jóvenes encuestados afirmaron usar la IA para obtener apoyo emocional y hablar sobre sus sentimientos. Resulta preocupante que, de quienes usaron la IA de esta manera, uno de cada cinco indicó haber recibido respuestas que consideró inseguras, inapropiadas o sesgadas.