Esta tecnología utiliza la gravedad de la Tierra para desorbitar los satélites que han concluido su vida útil

Los astronautas no “flotan” porque no haya gravedad: la explicación física detrás del gran mito del espacio

Compartir







Para tener internet en la Tierra, utilizar el GPS e incluso prevenir incendios y terremotos es necesario que existan satélites orbitando el planeta. Sin embargo, tras años de lanzamientos de satélites al espacio, el desafío actual es encontrar una solución para limpiar toda la basura espacial y así facilitar nuevos lanzamientos con tecnologías actualizadas.

Una de las tecnologías para poner solución al problema de la basura espacial se está desarrollando aquí en España. Jesús Manuel Muñoz Tejeda de 32 años, ingeniero y doctor en propulsión espacial, está al frente de un joven equipo que está desarrollando una tecnología que puede resultar fundamental para el futuro de la humanidad. "Nuestro objetivo es acabar con el problema de la basura espacial", explica Jesús Manuel Muñoz, CEO de Persei Space.

Los restos de miles de satélites sin uso ni función forman una congestión creciente que hay que despejar desorbitándolos. Al caer en la Tierra y entrar en contacto con la atmósfera "se desintegran en pequeñas partículas de polvo que no suponen ningún problema para la actividad humana", señala Jesús Manuel.

Desorbita los satélites sin combustible

Para ello utilizan una tecnología denominada amarras electrodinámicas que utiliza cintas conductoras que se despliegan de los satélites. Para solucionar el problema de la basura espacial, el equipo de expertos ha aprovechado esta tecnología para que, cuando el satélite concluye su vida útil, se despliegan módulos y una cinta que los conecte. Una vez desplegados los cables, el contacto con la ionosfera y el campo magnético de la Tierra llevarán la nave hacia la atmósfera donde se desintegrará.

PUEDE INTERESARTE Urano alcanzará la oposición en noviembre: el momento en que estará mejor situado para observarlo

"Nosotros podemos desorbitar el satélite sin importar su estado al final de su vida útil", aclara el CEO de Persei Space señalando la principal diferencia de la tecnología que están desarrollando con otras ya existentes. Esta tecnología destaca por ser completamente autónoma y no necesita combustible.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por el momento, desde la empresa, que tiene origen en la Universidad Carlos III de Madrid, están a la espera de un futuro despegue que confirme la utilizad de su proyecto para un espacio libre de residuos.