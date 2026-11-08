Urano alcanzará la oposición en noviembre: el momento en que estará mejor situado para observarlo

Marta Egea 08 NOV 2026 - 10:00h.

Urano alcanzará su oposición el 25 de noviembre de 2026, una alineación astronómica que permitirá observar el planeta helado durante prácticamente toda la noche en España

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MadridAunque los planetas más brillantes, como Venus o Júpiter, suelen acaparar todas las miradas, durante las próximas semanas será otro de los integrantes del sistema solar el que se encuentre en una posición especialmente favorable para su observación. Se trata de Urano, el gigante helado situado a miles de millones de kilómetros de la Tierra que alcanzará su oposición a finales de mes.

Este acontecimiento permitirá localizarlo durante prácticamente toda la noche, aunque su brillo seguirá siendo demasiado débil para distinguirlo fácilmente sin instrumentos ópticos. La fecha señalada será el 25 de noviembre de 2026 cuando Urano alcanzará uno de sus momentos de mayor proximidad a nuestro planeta durante el año, y se podrá ver desde España.

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¿Qué significa que Urano alcance la oposición?

En astronomía, una oposición se produce cuando un planeta exterior queda situado aproximadamente en dirección contraria al Sol, visto desde la Tierra. Nuestro planeta se encuentra entonces entre dos cuerpos celestes, una configuración que permite observar al planeta durante más horas de lo habitual.

La consecuencia es relativamente sencilla de entender: cuando el Sol se oculta por el horizonte occidental, Urano comienza a aparecer por el este. Según va avanzando la noche, asciende progresivamente hasta alcanzar su mayor altura alrededor de la medianoche, antes de descender hacia el horizonte occidental durante la madrugada.

Esta alineación provoca que Urano se encuentre cerca de su distancia mínima anual respecto a la Tierra. Por ese motivo, alcanza su mayor brillo y tamaño aparente de la temporada, aunque los cambios son poco perceptibles por su lejanía.

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Estas oposiciones de Urano se repiten cada 370 días aproximadamente, por lo que su fecha se desplaza ligeramente de un año a otro. No es un eclipse ni tampoco ningún acontecimiento que modifique físicamente el planeta, se trata de una circunstancia relacionada con los movimientos orbitales de la Tierra y Urano alrededor del Sol.

El 25 de noviembre será la fecha clave para observarlo

La oposición de Urano llegará el miércoles 25 de noviembre de 2026, durante esa jornada, el planeta alcanzará una magnitud aparente aproximada de +5,6, situándose cerca del límite de visibilidad del ojo humano en condiciones excepcionalmente favorables.

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Conviene recordar que la escala de magnitudes astronómicas funciona de forma inversa, es decir, cuanto menor es el número, más brillante resulta el objeto. Por tanto, Urano seguirá siendo considerablemente menos luminoso que otros planetas visibles a simple vista. Su diámetro aparente será de apenas 3,8 segundos de arco, una medida extremadamente pequeña. La distancia entre nuestro planeta y Urano rondará los 2.760 millones de kilómetros.

Pero no será imprescindible observarlo exactamente el día 25. Su brillo y posición cambiarán muy poco durante las semanas anteriores y posteriores, por lo que los aficionados a la astronomía tendrán varias oportunidades para intentar localizarlo.

Este año existe un inconveniente importante: la presencia de una Luna llena apenas un día antes de la oposición.Además, nuestro satélite aparecerá relativamente cerca de Urano en el cielo, aumentando la luminosidad del fondo nocturno y haciendo más compleja su identificación. Una alternativa cercana a la oposición es el 22 de noviembre.

Dónde localizar Urano desde España

Durante noviembre de 2026, Urano se encontrará en la constelación de Tauro, una región del firmamento fácilmente reconocible gracias a algunas de sus estrellas y agrupaciones estelares más características. Una de las principales referencias serán las Pléyades, un cúmulo abierto que puede distinguirse a simple vista como un pequeño conjunto de estrellas. También ayudará a localizar Aldebarán, una estrella de tonalidad anaranjada que forma parte de la característica figura de Tauro.

Urano aparecerá aproximadamente entre las Pléyades y las Híades, una zona que puede explorarse con prismáticos y una carta celeste. Desde España, el planeta será viable durante buena parte de la noche, aunque la orientación cambiará con el paso de las horas. Al anochecer habrá que buscarlo hacia el este y, cerca de la medianoche, se encontrará elevado hacia el sur.

¿Se podrá ver a simple vista o hará falta un telescopio?

A pesar de que Urano se puede llegar a diferenciar sin instrumentos desde lugares excepcionalmente oscuros, lo más común es necesitar ayuda óptica. Su escaso brillo hace que resulte difícil diferenciarlo de las estrellas cercanas, especialmente cuando existe contaminación lumínica.

Con unos prismáticos astronómicos puede identificarse como un pequeño punto luminoso. Pero quienes esperan encontrar una esfera azulada similar a las fotografías espaciales posiblemente se lleven una decepción, porque su tamaño aparente es demasiado reducido.

Con un telescopio de aficionado con aumentos adecuados se puede distinguir un diminuto disco de tonalidad azul verdosa. Este característico color se debe principalmente a la presencia de metano en su atmósfera, un gas que absorbe parte de la luz roja y contribuye a que predominen los tonos azulados.