Maitena Berrueco 09 NOV 2026 - 06:30h.

‘Pilotakada’ (pelotazo, en euskera) es un videojuego de formato ‘cartoon’

Una empresa vasca crea el primer videojuego de pelota mano: “No es el FIFA del Frontball, es más fantástico”

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BilbaoAralar Erdozain no es pelotari ni desarrollador profesional de videojuegos y sin embargo, este profesor de matemáticas está detrás del diseño y la programación de un videojuego con el que ya es posible jugar a pelota desde el móvil, sin tener que pisar un frontón.

Durante cuatro años, Erdozain ha consagrado su tiempo libre a dar forma a este proyecto, con el que está arrasando: "En el instituto soy una persona y como programador soy otro, paso de ser un referente para mis alumnos a no levantar la vista del ordenador", explica.

El videojuego creado por Aralar Erdozain está haciendo honor a su nombre y se ha convertido en, apenas tres meses, en todo un pelotazo dentro y fuera de nuestras fronteras, con más de 40.000 descargas, "la mitad de ellas en México". ‘Pilotakada’ (pelotazo, en euskera) es un videojuego con el que es posible jugar a pelota vasca desde el teléfono móvil y, en futuro, también desde el ordenador.

Antes de dedicarse a la enseñanza, Aralar estuvo trabajando como programador informático y fue durante la pandemia, cuando de forma autodidacta, se animó a adentrarse en la programación de videojuegos. Aquello fue solo el germen, aun tardaría un par de años en empezar a gestar 'Pilotakada', "quería hacer algo relacionado con nuestra cultura y además, la pelota vasca es un deporte super dinámico".

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Cuatro años, de clase al ordenador y del ordenador a clase

Todo se ha cuidado al detalle, "desde la tipografía a los elementos referentes a la cultura vasca", el videojuego con estética "cartoon", a esquivado ser demasiado realista, "prefiriendo que fuera tipo dibujos animados, muy coloridos y no demasiado reales".

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Durante cuatro años, Aralar ha compaginado su 'yo' profesor de matemáticas con su 'yo' programador. No ha sido fácil, "la mayor dificultad ha sido la falta de tiempo", admite; sin embargo, tampoco se ha sentido tentado a tirar la toalla, "la ventaja es que tengo una alta capacidad de concentración y cuando me siento ante el ordenador puedo estar horas sin levantar la vista". Sin grandes expectativas, lo que nació como un 'hobby' ha ido evolucionando hasta convertirse en un proyecto que se publicaba el pasado mes de julio para móviles Android y que, en septiembre, llegaba también a los dispositivos iPhone.

Los ocho pelotaris de ‘Pilotakada’ guardan cierta similitud con algunos de los mejores pelotaris de carne y hueso. Al menos en sus nombres: Orujo, Saldai, Tilín, Espina, Peloki, Larramen, Altuno y Golaizola. "Cada uno tiene sus propios atributos, en cuanto a velocidad, fuerza, resistencia o puntería", detalla su creador. El juego arranca con dos pelotaris desbloqueados y, a medida, que avanza el juego "vas ganando euskos, una moneda virtual para desbloquear nuevos jugadores, distintos frontones y diferentes pelotas".

El videojuego ofrece diferentes posibilidades de juego: sólo contra la máquina, partidos amistosos, campeonatos, modo multijugador y partidas online clasificatorias.

Sus alumnos, sus fans

Aralar se ha encargado del diseño y de la programación de 'Pilotakada', de principio a fin, pero con su lanzamiento hace unos meses, su trabajo está lejos aún de haber terminado. Su criatura está viva y no ha dejado de actualizarse y hasta de incorporar "algunas de las propuestas que me van haciendo los propios usuarios a medida que van jugando".

Entre los fans declarados de 'Pilotakada' se cuentan, incluso, algunos de los alumnos del instituto público en el que da clase el de Tafalla (Navarra). Ellos, más familiarizados con el perfil de Aralar como docente, no han dudado en felicitarle tras probar el juego en sus dispositivos móviles, "están super motivados", señala.