Los astronautas no “flotan” porque no haya gravedad: la explicación física detrás del gran mito del espacio

Marta Egea 10 NOV 2026 - 06:15h.

Los astronautas no flotan porque en el espacio no haya gravedad, sino porque están en caída libre constante alrededor de la Tierra

Dos astronautas realizan una caminata de seis horas fuera de la Estación Espacial Internacional

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MadridUna de las imágenes más reconocibles sobre el espacio es la de los astronautas moviéndose lentamente dentro de la Estación Espacial Internacional, dando vueltas en el aire, dejando objetos suspendidos y desplazándose con un solo empujón. Esto nos puede mostrar una idea muy intuitiva: en el espacio no hay gravedad. Pero esa idea es incorrecta.

Los astronautas no flotan porque la gravedad haya desaparecido. Flotan porque están en caída libre constante alrededor de la Tierra. La NASA lo explica de forma clara: las naves en órbita, como la estación espacial, se mantienen alrededor de nuestro planeta gracias a la gravedad. Si no existiera, no podrían orbitar. Estarían moviéndose en línea recta hacia el espacio. Lo que pasa es que tanto la estación como sus tripulantes caen juntos, al mismo ritmo, de manera que todo lo que está dentro de la nave parece flotar.

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La confusión nace de una palabra: “ingravidez”. Esa sensación de no pesar que no quiere decir que no exista gravedad. En ciencia se prefiere hablar de microgravedad, porque la gravedad sigue actuando, aunque sus efectos cotidianos queden prácticamente anulados para las personas que están dentro de una nave en órbita.

La gravedad sigue estando ahí arriba

La Estación Espacial Internacional no está tan lejos de la Tierra como podemos pensar. Orbita a unos 400 kilómetros de altura, una distancia pequeña comparada con el tamaño de nuestro planeta. A esa altura, la gravedad terrestre sigue siendo muy intensa. No es igual que en la superficie, pero continúa estando.

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De hecho, es precisamente la gravedad lo que mantiene en órbita a la Estación Espacial Internacional. Es decir: si la Tierra dejara de atraer a la estación, esta no seguiría dando vueltas alrededor del planeta, saldría disparada siguiendo la dirección de su movimiento.

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Caer sin llegar nunca al suelo

La explicación está en el movimiento orbital. Una nave en órbita se mueve hacia delante a gran velocidad, pero al mismo tiempo la gravedad tira de ella hacia la Tierra. Si la velocidad horizontal es la adecuada, la nave cae continuamente, pero la superficie terrestre se curva dentro de ella. El resultado sería una caída permanente alrededor del planeta.

La NASA usa una comparación clásica: si una bola de cañón desde una montaña con suficiente velocidad, caería hacia la Tierra, pero avanzaría tanto hacia delante que la curvatura del planeta haría que nunca llegara al suelo. Esa sería la idea básica de una órbita: una caída libre continua.

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Los astronautas dentro de la estación están en la misma situación. La nave cae hacia la Tierra y ellos caen con ella. Como todos van juntos, no hay una superficie empujando sus pies ni una báscula marcando su peso. Por eso parecen flotar. No están fuera del alcance de la gravedad; están compartiendo la misma caída que su nave.

La diferencia entre masa y peso

Para entenderlo mejor conviene separar dos conceptos que se pueden mezclar: masa y peso. La masa es la cantidad de materia de un cuerpo. Un astronauta tiene prácticamente la misma masa en la Tierra y en la Estación Espacial Internacional. El peso, sin embargo, es la fuerza con la que la gravedad atrae esa masa y, sobre todo en nuestra experiencia diaria, la sensación de ser empujados contra el suelo.

En la Tierra, sentimos peso porque el suelo nos sostiene. La gravedad tira de nosotros hacia abajo, pero el suelo ejerce una fuerza hacia arriba que nos impide caer. Esa presión es lo que notamos como peso. En órbita, tanto la nave como el astronauta están cayendo juntos. No hay suelo que ejerza una fuerza constante contra el cuerpo. Por eso aparece la sensación de ingravidez.

¿Por qué se habla de microgravedad y no de “gravedad cero”?

La expresión “gravedad cero” puede ser útil para películas o conversaciones informales, pero no es exacta. Incluso en la estación espacial hay pequeñas aceleraciones residuales. Además de la gravedad terrestre, influyen factores como el rozamiento con las capas más altas de la atmósfera, las vibraciones de los equipos, los movimientos de la tripulación, maniobras de la nave o la presión de la radiación solar.

La Agencia Espacial Europea explica que el término microgravedad se usa porque la ingravidez perfecta no se puede conseguir del todo: siempre quedan pequeñas fuerzas residuales, como el arrastre atmosférico o la presión solar. En la práctica, poner un objeto en órbita es una de las mejores formas de conseguir un entorno de microgravedad.

Por eso, cuando se hacen experimentos en la estación, no se estudia un lugar sin gravedad absoluta, sino un ambiente en el que sus efectos quedan reducidos a niveles muy pequeños. Esta diferencia permite observar fenómenos físicos, biológicos y químicos de otra forma: líquidos que no caen al fondo de un recipiente, llamas que adoptan formas inusuales, células que crecen en tres dimensiones o materiales que se comportan sin sedimentación.