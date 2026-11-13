Los servicios de Microsoft comienzan a funcionar con normalidad tras una caída global de más de 18 horas

Los servicios de Microsoft ha comenzado a funcionar recientemente tras la caída a nivel global de más de 18 horas

Las posibles causas de la caída de Microsoft: una "carga elevada" y se descarta el ataque cibernético

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Microsoft ha comenzado a recuperar la normalidad de sus servicios después de la caída global que desde la tarde del jueves ha provocado problemas de conexión en herramientas como Outlook, Teams y Copilot. La compañía ha informado este viernes de que está registrando avances en las regiones afectadas, con una mejoría más amplia en Norteamérica, una recuperación sostenida en buena parte de Europa y señales positivas en Asia-Pacífico, aunque todavía pueden producirse fallos intermitentes.

La empresa descarta que el incidente se deba a un ciberataque, pero todavía no ha determinado de forma definitiva qué ha provocado la interrupción. Según sus primeras explicaciones, varios servidores dejaron de estar disponibles de manera inesperada y trasladaron su carga de trabajo al resto de la infraestructura, lo que terminó saturando los sistemas. En España, por el momento, no se han comunicado incidencias reseñables en los servicios de la Administración.

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Una caída que ha afectado a más de 70 países y a servicios públicos de Australia y Japón

La incidencia ha afectado a algunos de los productos más utilizados de Microsoft, tanto en empresas como entre particulares. Además de Outlook y Teams, los problemas han alcanzado a SharePoint Online, el asistente de inteligencia artificial Copilot, los servicios en la nube OneDrive y OneNote y el paquete Microsoft 365, que incluye aplicaciones como Word, Excel y PowerPoint. El fallo se ha extendido a más de 70 países y ha tenido especial repercusión en distintos puntos de Asia.

Microsoft sostiene que el problema no se originó por un aumento inesperado de la actividad de los usuarios. Varios servidores dejaron de funcionar sin que estuviera previsto y el tráfico que gestionaban tuvo que ser asumido por los que continuaban operativos, provocando una sobrecarga progresiva. La compañía ha explicado que los servicios afectados están relacionados principalmente con Exchange Online y el correo electrónico, lo que habría arrastrado también a otras herramientas que dependen de esa infraestructura.

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Aunque todavía no existe un análisis definitivo de las causas, el científico del CSIC David Arroyo Guardeño ha apuntado a un posible fallo técnico relacionado con la gestión BGP y DNS, dos sistemas esenciales para el enrutamiento del tráfico en internet y la identificación de los dominios. Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Copilot en Microsoft, Charles Lamanna, ha asegurado que no existen indicios de actividad maliciosa o de un ataque cibernético. La compañía, mientras tanto, asegura que las medidas de optimización del tráfico están ofreciendo resultados positivos y que las está extendiendo a las regiones afectadas, aunque no ha dado un plazo para completar la recuperación.

Australia y Japón se encuentran entre los países que han sufrido consecuencias en sus administraciones. En Australia, los problemas han afectado a la agencia tributaria, algunos tribunales, la Policía Federal y la agencia de inteligencia ASIO, además de a plataformas públicas que permiten realizar trámites administrativos. El Gobierno ha activado una cláusula de su acuerdo de resiliencia digital con Microsoft para solicitar que sus servicios reciban prioridad durante la recuperación. En Japón, el portavoz del Ejecutivo, Minoru Kihara, ha confirmado interrupciones en la infraestructura de información del Gobierno, aunque ha descartado incidencias en centros sanitarios. También se han comunicado problemas en Filipinas, Singapur, Tailandia y Malasia. En España, fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública han señalado que el impacto está siendo menor porque buena parte de los correos de los empleados de la Administración General del Estado están alojados en centros propios.