Microsoft reducirá la plantilla de LinkedIn, la plataforma orientada al mercado laboral

La dirección de LinkedIn, filial de Microsft, ha comenzado a informar a sus trabajadores que da comienzo a una reestructuración de la plantilla

Los empleos tecnológicos, amenazados por la IA: "Se empieza a ver una cascada de despidos en puestos de alta cualificación"

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La dirección de LinkedIn, filial de Microsft, ha comenzado a informar a sus trabajadores que da comienzo a una reestructuración de la plantilla de la compañía que supondrá el despido de trabajadores, en una nueva oleada de recortes en la industria tecnológica. "La red social profesional debe ofrecer un mayor impacto a los usuarios y operar de forma más rentable", reza un comunicado del consejero delegado de LinkedIn, Daniel Shapero, difundido entre los trabajadores y recogido por la agencia 'Bloomberg'.

Por el momento no ha trascendido el número completo de despidos ni las áreas afectadas, aunque en la propia nota del consejero delegado se avanza que podrá afectar a divisiones como ingeniería, producto o marketing.

LinkedIn cuenta con 17.500 empleados, según se puede leer en su página web. La compañía orientada al mercado laboral fue adquirida en 2016 por Microsoft y desde entonces ha operado en gran medida de manera independiente. "Como parte de nuestra planificación empresarial habitual, hemos implementado cambios organizativos para posicionarnos mejor de cara al éxito futuro", ha sostenido un portavoz de la compañía.

En el mes de abril, Microsoft ofreció planes de jubilación anticipada de manera voluntaria a alrededor del 7% de sus trabajadores en Estados Unidos, afectando a unos 8.750 empleados. Previamente, el gigante tecnológico ya anunció durante el año pasado el despido de 15.000 trabajadores.

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Las grandes tecnológicas, las primeras en acabar con trabajos por la IA

Las grandes tecnológicas se han lanzado a despedir a miles de trabajadores de sus plantillas ante la necesidad de convencer a los bancos para que financien los 526.000 millones de euros que necesitan para el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA).

La última en sumarse ha sido Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, que ha anunciado una reducción del 10 % de su plantilla, lo que supone 8.000 despidos. La estrategia es clara: menos gasto en personal, más inversión en IA.

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La pregunta que se plantean profesionales y trabajadores es evidente: ¿cómo sobrevivirán los empleados en un mercado donde la IA sustituye tareas enteras? Para José Francisco Montserrat, vicerrector de la Universidad Politécnica de Valencia, la respuesta pasa por una transformación profunda del perfil profesional: “Tenemos que encontrar nuestra recalificación para dejar de hacer cosas que la inteligencia artificial puede hacer mejor y pasar a otras de valor añadido”.