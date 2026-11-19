Celia Molina 19 NOV 2026 - 11:05h.

La revista psiquiátrica 'The Lancet' ha publicado un minucioso estudio que aborda el uso problemático de Internet a nivel mundial

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La revista psiquiátrica 'The Lancet' ha publicado un último estudio en el que aborda la preocupación mundial por el uso problemático de Internet (PUI). En el estudio han participado más de 30 investigadores de universidades de cinco continentes que a su vez han sido coordinados por 26 comisarios, entre los que había psiquiatras, psicólogos, economistas y neurólogos.

Los datos numéricos del informe ya son una pista de sus conclusiones: los más de 6.000 millones de personas que usan internet en todo el mundo (cerca de tres de cada cuatro habitantes del planeta). Los más de 5.790 millones de perfiles de usuarios en redes sociales que existen (casi el 70% de la población mundial) y los jóvenes de entre 16 y 24 años que invierten, de media, más de tres horas al día, al menos cuatro veces a la semana, en esas mismas redes sociales.

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Así mismo, aunque el estudio reconoce que el nivel de "adicción a Internet" depende también de factores sociológicos, económicos, geográficos o culturales, sistemas como las notificaciones constantes que recibimos en el teléfono móvil, el scroll infinito o los "me gusta" de las redes incentivan los mecanismos de recompensa cerebral que pueden derivar en un problema de conducta.

El scroll, el like o las notificaciones, en el punto de mira

"La sociedad contemporánea está cada vez más conectada a través de las tecnologías digitales, lo que tiene implicaciones para la salud mental de todas las personas. Existe una preocupación mundial por el uso problemático de Internet (PUI), un término genérico que engloba diversas formas problemáticas de interacción con Internet y, en un sentido más amplio, con la tecnología digital, así como por los trastornos relacionados con el PUI y sus costes para la salud pública y la sociedad", dice el informe.

El PUI se asocia con la ansiedad, depresión o autolesiones

"Las pruebas metaanalíticas recientes sugieren que el PUI general, también denominado "uso problemático de Internet" o "adicción a Internet", podría afectar a más del 10 % de la población mundial. Sin embargo, las estimaciones varían sustancialmente en función de las definiciones, los instrumentos de evaluación, los umbrales, las estrategias de muestreo y las regiones geográficas utilizadas" continúa.

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"Las pruebas sobre comportamientos específicos relacionados con el PUI también son heterogéneas, y las estimaciones combinadas difieren entre los videojuegos, el uso de teléfonos inteligentes, el uso de redes sociales y otros comportamientos en línea. La evidencia actual es insuficiente para establecer una tendencia temporal global definitiva, pero el aumento de la exposición digital, las características de diseño de las plataformas, los sistemas de interacción basados en la inteligencia artificial (IA) y el creciente escrutinio legal y regulatorio convierten el PUI en una preocupación urgente de salud pública", concluye el abstract.

Según 'The Lancet' el uso problemático de Internet se asocia con la ansiedad, depresión, TDAH, TOC, trastornos del sueño o de la conducta alimentaria, autolesiones, aislamiento y menor rendimiento académico o laboral. Y, para solucionarlo, se propone pasar de la autorregulación de la industria a normas exigibles y auditorías independientes de algoritmos.