Claudia Barraso 06 AGO 2026 - 14:41h.

EL atleta olímpico ayuda a los más jóvenes a no caer en la adicción que tuvo que superar él

Los expertos advierten del consumo de la pornografía y la importancia de la educación sexual: "Tenemos que llegar a tiempo"

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Freddie Woodward es a sus 30 años un deportista que pudo decir que fue uno de los que compitió en los Juegos Olímpicos de Río en 2016, pero él ha demostrado que existen logros igual de importantes en su vida como el de haber dejado una adicción.

El inglés ha contado en una entrevista para el medio ‘BBC’ que era adicto a la pornografía, lo que llegó a afectar en su vida personal y profesional. Es por eso que apuesta por una buena educación sexual entre los más jóvenes. Para ello ha querido contar su historia y exponer lo que supone una adicción a este tipo de contenidos.

El profesional en salto de trampolín dice que ya en secundaria entrenaba 20 horas semanales en la piscina y en el gimnasio y explica que con 12 años ya había descubierto lo que eran las páginas pornográficas y que lo veía muy a diario: “Soy de la primera generación que ha tenido acceso a pornografía en internet de alta velocidad”, explica.

Así afectó su problema en su rutina

Sin embargo, lo que parecía unos contenidos inofensivos, terminó por afectarle en sus estudios y en sus rutinas: “Me di cuenta de que tenía un problema con los deberes y los exámenes. Casa vez que me sentaba a estudiar, lo único que quería abrir era esas páginas”. Sus padres estaban divorciados cuando era solo un adolescente y, aunque dice que nunca le dejaron de lado en su crianza, no eran conscientes del problema de consumo.

Con solo 20 años ya había ganado una medalla de bronce en los Juegos de la Commonwealth y había cumplido su sueño de representar a Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Río en 2016. Pero, a medida que avanzaba en su carrera, también lo hacía su adicción: “Visitaba estas páginas unas 10 veces al día”.

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Fue tanta la adicción que tuvo con este tipo de contenidos, que incluso llegó a compartir vídeos y fotografías suyas desnudo a cuentas de diferentes redes sociales que no conocía de nada. Hasta que pasó lo que tenía que pasar: esas imágenes suyas se filtraron en internet.

El día a día del atleta tras su adicción

El deportista no se enteró hasta que su novia le pidió explicaciones de las fotografías que había encontrado de él desnudo en internet y terminó dejando su relación. Desde ese momento, Woodward se dio cuenta de que tenía un grave problema y que esa adicción estaba acabando con su vida poco a poco.

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Estuvo seis años intentando acabar con esa adicción a la pornografía y el atleta consiguió vencerlo, dándose cuenta de que tenía que cambiar su mentalidad, pasando de alguien que intentaba dejar la pornografía a ser “alguien que no ve pornografía”. Desde que consiguió superarlo, hace vídeos con su novia Chika Izumi, viajando por todo el mundo y con quien no dudó en compartir el problema que tuvo con la pornografía.

Ella dice que se siente muy orgullosa de su pareja por haber superado esa adicción, pero también de haber hablado de ello con tanta naturalidad y sobre todo de hacer de su problema, un aprendizaje para los demás, advirtiendo a los más jóvenes de lo que puede suponer el consumo de ese tipo de contenidos.