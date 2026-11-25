Es la primera luna perteneciente al trío de superlunas que se dejan ver entre noviembre y enero

Según ha explicado la NASA, hace que el satélite pueda parecer hasta un 14% más grande que cualquier otra luna llena

Compartir







La Luna de Castor se ha podido ver el 24 de noviembre desde cualquier punto del mundo, aunque en algunas zonas de España las nubes han impedido que se observe a la perfección. Esta es la primera luna perteneciente al trío de superlunas que se dejan ver entre noviembre y enero, y que se distingue de las lunas que se ven el resto del año por estar en el punto más cercano a La Tierra en su órbita.

Este hecho, según ha explicado la NASA, hace que el satélite pueda parecer hasta un 14% más grande que cualquier otra luna llena. Según este dato es por lo que se le denomina como Luna de Castor, cuyo nombre de aplica a las lunas que se encuentran a la distancia de La Tierra al perigeo, o inferior al 90% de la misma.

PUEDE INTERESARTE Siempre vemos la misma cara de la Luna: la explicación astronómica a uno de los grandes misterios del cielo

"El punto en el que la Luna está más cerca de la Tierra se denomina perigeo, y el más lejano, apogeo", ha explicado Devon Salasin, astrónomo jefe y responsable de área en Stargazing Moab. De esta forma, cuando el perigeo coincide con la luna llena, se sitúa como superluna. Término que no pertenece como tal al vocabulario astronómico.

PUEDE INTERESARTE La NASA planea enviar robots humanoides a la Luna y a Marte: su misión y los dos modelos que ya prueba

El cielo volverá a iluminarse en Nochebuena

La fase llena del fenómeno se dio el pasado martes a las 15:53 horas en horario peninsular, aunque el momento en el que mejor se puede observar es en las horas sin luz diurna, por lo que lo recomendable es observarla tras la puesta de sol. Además, puesto que representa un gran tamaño por su proximidad, no es necesario la utilización de un telescopio para disfrutar de ella, aunque sí será necesario para los detalles del satélite.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La noche del 24 de noviembre la luna se ha situado a 360.766 kilómetros, según los datos de Time and Data. El fenómeno se podrá volver a observar en el cielo del 24 de diciembre, coincidiendo con la noche en la que se celebra la Nochebuena, y en el que se prevé una distancia aproximada de 356.740 kilómetros, más corta a la Tierra que la de la primera de las superlunas, creando una ilusión óptica que nos permita distinguirla como más grande. El 22 de enero de 2027 será la última de las tres superlunas a una distancia de 357.644 kilómetros.