Albania ha dado un paso insólito en la política mundial: nombrar a una inteligencia artificial como ministra. Su nombre es Diella y, desde ahora, se encargará de supervisar todas las contrataciones públicas con un objetivo claro: acabar con la corrupción que durante años ha lastrado al país y que sigue siendo uno de los principales obstáculos en sus aspiraciones de entrar en la Unión Europea.

El anuncio lo hizo el primer ministro Edi Rama, que presentó a su nuevo gabinete para el cuarto mandato. Entre los nombres humanos apareció también este perfil inédito: un algoritmo que, según explicó, contará con un mandato especial para “derribar los miedos, las barreras y la estrechez de la administración”.

Una decisión polémica

Lo sorprendente es que Diella no parte de cero. Hasta ahora funcionaba como asistente virtual en la plataforma digital del Estado albanés, dando soporte a los ciudadanos en trámites y documentos oficiales. Con esta promoción, el Ejecutivo quiere aprovechar su sello tecnológico para garantizar más transparencia y trazabilidad en los contratos públicos, un terreno donde hasta ahora se acumulaban los casos de sobornos y favoritismos.

La medida ha generado tanta expectación como polémica. Para algunos analistas, se trata de un golpe de efecto pionero en Europa, mientras que otros se preguntan si un sistema de IA puede asumir las responsabilidades políticas y rendir cuentas en caso de errores. Lo que parece seguro es que Albania ha abierto un debate que no tardará en cruzar fronteras.