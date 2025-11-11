Algunos gurús tecnológicos ya pronostican un cambio de tendencia y de usos para 2030, entre ellos Elon Musk o Bill Gates

En la era de la hiperconexión, los teléfonos móviles han consagrado su reinado. Fundamentales para muchos, ya sea por cuestiones profesionales o personales, raro es quien no lo lleva consigo en su día a día. Por eso, la mera idea de pensar siquiera en que su hegemonía pueda terminarse parece algo más que improbable. Sin embargo, la realidad es que ya hay figuras muy reconocidas y referentes del mundo de la tecnología que apuestan a que van a ir perdiendo terreno o incluso a desaparecer.

Ente los gurús tecnológicos están Bill Gates o Elon Musk, atreviéndose a pronosticar que en no mucho tiempo quedarán relegados por unas razones u otras. Entre ellas, advierten, porque la inteligencia artificial puede cambiar por completo la forma de comunicarnos y relacionarnos con el mundo.

¿Llegará el fin de los teléfonos móviles?

Para algunos, la imagen de gente absorta mirando el móvil a todas horas podría tener los días contados, pero lo cierto es que todo apunta a que va a costar mucho olvidarse de él. Especialmente porque hoy nuestros terminales encierran multitud de datos y muchos de ellos trascendentes: “Tienes tu banco, tus noticias, tu red social… Tienes un montón de valor ahí creado encima que, quien quiera competir con un móvil… tiene que replicar todo eso”, explica Antonio Ortiz, divulgador y analista de tecnología, en declaraciones a Informativos Telecinco.

En eso están los magnates tecnológicos, poniendo el 2030 como límite para el nuevo futuro. “Estamos en una fase muy importante en la que estamos dejando de utilizar las máquinas para empezar a relacionarnos con ellas”, explica Jon Hernández, divulgador de inteligencia artificial.

“El paso del móvil a otro tipo de dispositivo con inteligencia artificial va a ser lento y de caso de uso a caso de uso”, apunta Ortiz, mientras Jon Hernández incide en que “el móvil va a ser nuestra central de computación”, pero que “lo vamos a usar muchísimo menos y eso va a permitir otro tipo de formatos”.

Las alternativas al teléfono móvil, impulsadas por la inteligencia artificial

En la búsqueda del dispositivo ideal para la cada vez más potente inteligencia artificial encontramos también a Mark Zuckerberg, dueño de Meta y uno de los fundadores de Facebook. Con la mayor inversión de capital privado de la historia, ofrece sus gafas de realidad aumentada, con las que aspira a revolucionar el mercado y el comportamiento digital del usuario.

Por su parte, Bill Gates propone tatuajes electrónicos inspirados en la biotecnología, mientras Elon Musk apuesta por implantes cerebrales sin pantallas ni botones, promocionando su compañía Neuralink.

La potencia de las capacidades de los ‘smartphones’ aún no ha terminado

No obstante, aunque el futuro parece pasar por otros dispositivos como los citados, hay quien piensa que los teléfonos móviles todavía tienen mucho que evolucionar, ofreciendo más potencia y más prestaciones en los próximos años.

“Es una herramienta que nos facilita nuestro día a día. Cada vez incorporan más prestaciones que hacen de los dispositivos un indispensable”, sostiene Patricia Mestre, responsable de Espacio Movistar.

Así, de momento, muchos seguirán esperando todas esas novedades… mirando al móvil.