De confirmarse las sospechas de Bruselas, Google podría enfrentarse a una multa de hasta el 10% de su facturación mundial anual

La UE ha comunicado que ha abierto una investigación para determinar si Google ha infringido las normas de competencia al usar contenido publicado por varios medios de comunicación y material subido a la plataforma de vídeo YouTube para entrenar la IA sin la compensación adecuada a editores y creadores ni darles la posibilidad de rechazar ese uso.

“Estamos investigando si Google pudo haber impuesto términos y condiciones injustos a editores y creadores de contenido, al tiempo que perjudicaba a los desarrolladores de modelos de IA rivales, infringiendo así las normas de competencia de la UE”, ha señalado la jefa de competencia de la Unión Europea, Teresa Ribera.

La también vicepresidenta primera de la Comisión y responsable de Competencia ha defendido que “una sociedad libre y democrática depende de unos medios diversos, del acceso abierto a la información y de un panorama creativo vibrante. Estos valores están en el centro de lo que somos como europeos”.

En este sentido, “la IA está aportando innovaciones extraordinarias y muchos beneficios para las personas y las empresas en toda Europa”. Sin embargo, ha avisado, “este progreso no puede lograrse a costa de los principios fundamentales de nuestras sociedades”.

La investigación de Bruselas

Por un lado, Bruselas sospecha que Google podría haber usado contenidos de medios web para ofrecer servicios de IA generativa (AI Overviews y AI Mode) en sus páginas de resultados sin compensar adecuadamente a los editores ni darles la posibilidad de rechazar ese uso.

Por otro lado, la UE cree que Google podría utilizar vídeos y contenidos subidos a Youtube para entrenar los modelos de IA generativa de Google también sin compensar a los creadores ni darles la opción de poder rechazar la utilización de los datos. Además, no solo se obliga a los creadores de vídeos de Youtube a aceptar que Google pueda utilizar sus datos con distintos fines, sino que también impide que otros desarrolladores virales utilicen el contenido de su plataforma para entrenar sus modelos de IA.

Estas prácticas podrían vulnerar las normas de competencia de la UE que prohíben el abuso de posición dominante (artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) y el artículo 54 del Acuerdo del Espacio Económico Europeo.

De confirmarse las sospechas de Bruselas, Google podría enfrentarse a una multa de hasta el 10% de su facturación mundial anual.