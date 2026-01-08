Pese a la gravedad de lo ocurrido, las redes están llenas de memes y falsas recreaciones de la captura del presidente venezolano y su esposa por parte de Estados Unidos

Venezuela afirma que Estados Unidos “no se iba a llevar a Cilia Flores”, la esposa de Nicolás Maduro, pero ella pidió ser detenida junto a él

Pese a la seriedad y la gravedad de los acontecimientos, así como su impacto y la tensión internacional, la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas militares estadounidenses se ha convertido también en objeto de recreación en las redes sociales, donde muchos están dejando ver su manejo de la inteligencia artificial para hacer todo tipo de reconstrucciones del momento y compartir incluso diversos memes de lo ocurrido.

Si ya se ha hecho famoso hasta el chándal que llevaba en las imágenes difundidas por Estados Unidos de su detención, no menos virales han sido algunos montajes realizados con la IA…

Nicolas Maduro y su captura, también víctima de la IA

Desde un corto con aspecto hiperrealista para relatar cómo fue la captura tras la confirmación de la orden de Trump, hasta el arresto en la misma puerta del búnker o su transporte en helicóptero rodeado de militares. Las redes se han inundado de múltiples interpretaciones de lo ocurrido, muchas de ellas con un aspecto muy logrado y capaz de pasar por una escena real ante ojos no entrenados en la IA.

Para los vídeos, muchos se han esmerado en el cuidado de todos los detalles, como el ya famoso chándal que llevaba cuando el venezolano fue detenido por Estados Unidos. También, incluso, hay quien ha generado imágenes en primera persona para hacer pasar la imagen como si fuese la grabación registrada directamente por la cámara corporal de los soldados implicados en su captura. Toda una retahíla de matices para, en definitiva, expresar la imagen de la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Además, y por su parte, también están los que, lejos de darle un enfoque hiperrealista a sus recreaciones, han optado por el meme o incluso la sátira, pese a todo. Así, en algunos vídeos se puede ver a Donald Trump ‘devolviendo’ el baile a Nicolás Maduro tras presentarse en su casa, o presentándose como un mago que hace aparecer al presidente venezolano ante unos emocionados Javier Milei y Benjamin Netanyahu, y unos no tan contentos Vladímir Putin y Xi Jinping, líderes ruso y chino, respectivamente, y principales aliados del mandatario venezolano.

También hay vídeos en la IA con bailes de Maduro en la cárcel o la Casa Blanca; imágenes que han llevado también a recreaciones en los juzgados o en compañía con distintos dictadores.

En términos generales, muchos de ellos se mueven en redes sociales para hacer parodia y mofarse del mandatario venezolano, pero también algunas tratan de despistar, confundiendo y haciéndose pasar por una imagen real.