Desde su captura el pasado sábado, han trascendido imágenes del presidente detenido, con varios chándales que han causado furor en redes

El traslado de Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York, un espectáculo televisado minuto a minuto

Nicolás Maduro era capturado el pasado sábado 3 de enero en Venezuela por parte de Estados Unidos. Su detención, además de quedar guardada para la historia, ha dejado imágenes que han dado mucho de qué hablar. Por ejemplo, esa primera foto que difundió Donald Trump del presidente venezolano.

En ella aparecía Maduro a bordo del avión con los ojos cubiertos, las orejas tapadas y sujetando una botella de agua. Pero, hay un detalle que ha llamado mucho la atención y que ha desatado la locura: el mandatario vestía un chándal gris con el que ha querido hacerse mucha gente.

No se sabe si este chándal forma parte de la amplia colección de prendas deportivas de Maduro. Lo que sí se sabe es que la prenda está arrasando en ventas con tallas agotadas. Se trata de un conjunto de unos 200 euros que pasará a la historia.

De los memes a las fotografías 'fake'

También lo harán las gafas o los auriculares aislantes que llevaba en la fotografía difundida por Trump. Por otro lado, se ha analizado su imagen cojeando con otro chándal oscuro, unas chanclas con calcetines blancos y un gorro contra el frío.

Su otro cambio de look también se ha hecho viral con una sudadera azul cielo de una marca americana que no ha tardado en sus redes en promocionar el modelo. "Bienvenido a Estados Unidos. Lamentablemente, nuestra camiseta nos enviará hasta primavera", decía.

La última vez que se ha visto a Maduro vestía de marrón, probablemente la indumentaria de la prisión. Así se presentará por primera vez ante el juez. Hasta ahí las imágenes reales. Era de esperar que semejante momento fuera objeto de memes. Lo más preocupante han sido las fotografías 'fake', algunas han pasado por verídicas en algunos medios de comunicación.