El Gobierno de Venezuela ha confirmado además que tanto Nicolás Maduro como su esposa resultaron heridos durante su captura

Así se precipitó la operación relámpago de las fuerzas especiales para capturar a Nicolás Maduro

El Gobierno de Venezuela ha confirmado que tanto el presidente del país, Nicolás Maduro, como su esposa, Cilia Flores, resultaron heridos durante el ataque perpetrado el 3 de enero por Estados Unidos contra el país sudamericano, en el que ambos fueron capturados en el Palacio de Miraflores y trasladados al país norteamericano. Además, afirman que Cilia no iba a ser inicialmente detenida, pero fue ella la que pidió ser trasladada junto a su marido.

"Cilia fue herida en la cabeza y sufrió un golpe en el cuerpo. Nicolás, (sufrió) una herida en la pierna", ha dicho el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, quien ha afirmado que ambos "están mejorando" de las "dolencias" sufridas a causa de "un ataque artero" por parte de Washington.

Venezuela asegura que la propia Cilia Flores pidió ser trasladada y detenida junto a Nicolás Maduro

En el marco de una comparecencia en el programa 'Con el mazo dando', retransmitido por la cadena de televisión pública VTV, Diosdado Cabello también ha ensalzado el "heroísmo", la "fuerza" y la "entrega" del mandatario, ante lo que ha insistido y recalcado que Maduro "es el presidente constitucional" de Venezuela.

De igual modo, ha detallado que las tropas estadounidenses "no se iban a llevar a Cilia" durante el asalto y ha añadido que, de hecho, fue ella misma la que pidió ser trasladada junto a Maduro.

"Cilia dijo: 'si se llevan a mi esposo, tienen que llevarme a mí'. Hoy decía un compañero que es probable que eso haya salvado la vida a Nicolás", ha apuntado, al mismo tiempo.

El ministro de Interior venezolano respalda a Delcy Rodríguez y exige la vuelta de Nicolás Maduro y Cilia

Por otra parte, el ministro de Interior ha aplaudido además la labor de la entonces vicepresidenta y ahora presidenta encargada de Venzuela, Delcy Rodríguez, durante los primeros momentos tras el asalto. Así, ha subrayado que la "querida hermana" Rodríguez, --tal como ha señalado refiriéndose a ella, pidió una "fe de vida" de la pareja ante la "incertidumbre" en torno a la situación para "informar al pueblo".

"Ahora la batalla que tenemos en este momento es que nos devuelvan a Cilia y a Nicolás, a Nicolás y a Cilia. Exigimos que nos los devuelvan vivos", ha apostillado Cabello, quien ha elevado durante su comparecencia a un centenar los muertos por el ataque estadounidense, entre ellos más de 30 agentes cubanos.

Como consecuencia de lo ocurrido, el Gobierno venezolano ha decretado siete días de luto. Todo ello mientras el país vive momentos de absoluta incertidumbre, con Donald Trump asegurando que la situación está bajo el control estadounidense.