Dicen que es una profecía exagerada y que a quien hay que vigilar es a los dueños de estas tecnologías

Un ingeniero de Anthropic dimite y alerta sobre la IA: "Podría matarnos a todos al final de esta década"

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Un desarrollador de IA ha dado la voz de alarma sobre el futuro de la humanidad: "Hoy he renunciado a Anthropic", ha asegurado Jacob Coxon. Después de "tres años investigando el entrenamiento de OpenAI como en Anthropic. Ninguna de las dos empresas actúa con responsabilidad. Se dirigen a toda velocidad hacia una superinteligencia capaz de automejorarse y están jugando con nuestras vidas". Informan en el vídeo Andrea López y David Fierro.

El exempleado ha hecho temblar los cimientos de la humanidad, poniendo incluso la fecha para el supuesto exterminio. "Las personas que están construyendo IA creen sinceramente que podría matarnos a todos para finales de la década", ha dicho.

Da a nuestra especie solo cuatro años más, antes de caer sometidos a la inteligencia artificial. "Ninguna otra actividad humana representa este nivel de peligro", añadió. Una profecía más que exagerada para los expertos. "Que pueda ser ella sola, que tome decisiones de exterminar a la humanidad. Yo creo que no", opina Karina Gibert, catedrática de IA en IDEAI-UPC.

"Tenemos que dejar de pensar en estas películas de Hollywood"

"Tenemos que dejar de pensar en estas películas de Hollywood", apunta Javier del Ser, investigador de IA de la Universidad EHU. Coinciden en que a quién hay que vigilar es a los amos y dueños que manejan esa tecnología. "En el momento en el que el impulso es principalmente privado, los valores, los principios y el objetivo pasa a ser objetivo empresarial", apunta Del Ser.

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Todo ello en medio de una carrera por ser los más inteligentes. "Fuerza un ritmo que no permite asentar ni digerir ni meditar las cosas", añade Gibert. Además, con unas prisas bastante cuestionables. "No tenemos ningún tipo de garantías de supervisión para pensar que esos modelos se comportan de manera ética", explica Javier del Ser. Una ética que de momento permite a los humanos seguir controlando el futuro.