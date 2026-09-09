Los conocimientos de Diego Córdoba y Luis Martínez integrados en la IA, han facilitado la resolución de uno de los problemas matemáticos del milenio

La IA resuelve en 88 horas uno de los grandes problemas matemáticos del milenio y desata acusaciones de plagio

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Dos matemáticos españoles han sido claves para que OpenAI haya resuelto uno de los problemas matemáticos del milenio gracias a la inteligencia artificial. Son Diego Córdoba y Luis Martínez los que, con su conocimiento integrado en la inteligencia artificial, han ayudado a solucionar ese problema.

Hablamos del problema de Navier-Stokes, un auténtico jeroglífico. OpenAI puso a trabajar a 10.000 agentes de inteligencia artificial a rebanarse los cables y lo han resuelto en solo 88 horas, aunque su competidora, Anthropic, les acusa de plagio. Si se confirma esta resolución, esto permitiría a los meteorólogos hacer predicciones más precisas de fenómenos como los huracanes, comprender mejor el comportamiento de las corrientes oceánicas, entender más las turbulencias y poder anticiparse a ellas en un vuelo. Asimismo, en el caso de la medicina, se puede perfeccionar el estudio del flujo de la sangre.

Informativos Telecinco ha podido hablar con uno de los matemáticos que ha hecho posible este hito. "Por una parte, estamos muy contentos de que nuestro trabajo haya sido crucial para resolver el problema y por otra parte, estamos un poco tristes porque que no hemos sido nosotros los que hemos acabado resolviendo el problema", ha señalado Diego Córdoba, matemático del ICMAT.