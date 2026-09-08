Antoni Mateu 08 SEP 2026 - 13:33h.

Tue Halgreen, Senior Project Manager de PISA, ha explicado lo que hay detrás de los malos números de España en los informes

Así afectan las pantallas a la comprensión lectora de los jóvenes: "Si el texto tiene más de 400 palabras, empezamos a ver los problemas"

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España ha obtenido el peor resultado de su historia en el informe PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes) que se ha publicado este martes y que evalúa las competencias en ciencias, lectura y matemáticas del alumnado de 15 años de 90 países. En nuestro país, el alumnado ha perdido un curso lectivo en lectura y matemáticas.

Voces institucionales como la ministra de Educación Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, han atribuido en una entrevista en Cadena SER los malos resultados al uso de las pantallas y al auge de la IA y exculpando a la LOMLOE, la ley educativa vigente: "Frente a quienes pretenden culpar a la LOMLOE de los resultados en PISA, precisamente esta ley refuerza las competencias que evalúa el propio informe".

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Por su parte, el Senior Project Manager de PISA, Tue Halgreen, también ha desgranado lo que hay detrás de las bajas métricas, poniendo encima de la mesa que "utilizar dispositivos para fines que no son de aprendizaje acaba teniendo impacto en el rendimiento y en el conocimiento”.

España usa menos pantallas que otros países de la UE para estudiar

Paralelamente al 'achaque' a la IA y las pantallas por parte de la ministra, el informe PISA muestra que en España pasamos menos tiempo en frente de la pantalla para estudiar. Mientras que en los países de la UE y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) este es de entre 3 y 4 horas por sesión de estudio, en España la media baja hasta las 2 horas.

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Otro de los datos que Halgreen pone encima de la mesa: el uso de los teléfonos en las aulas en nuestro país, el cual “está más o menos controlado en los colegios”. De acuerdo con los datos obtenidos, hasta el 86% de los colegios en España pone reglas restrictivas a los teléfonos, frente al 49% de media en la OCDE: nuestro país se sitúa 37 puntos por encima.

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“Hay problemas con textos de más de 400 palabras”

En la misma línea del asunto de las pantallas, Tue Halgreen ha arrojado que los alumnos “tienen problemas si el texto tiene más de 400 palabras, que es lo que puede caber en una pantalla”.

Aquí el coordinador señala que “la lectura apresurada y mediada por las pantallas ha venido a mostrar ahora su resultado”. Por su parte, y sobre el mismo asunto, la Ministra Tolón ha afirmado en la Cadena SER que “la lectura comprensiva es la base de todo”.

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Usamos menos recursos digitales

La ecuación se completa con el acceso a los recursos digitales a los cuales acceden los estudiantes a través de las pantallas. Aquí España se sitúa por debajo del resto de miembros de la OCDE con 1,4 horas frente a 1,7 horas. También sucede en el fin de semana: el uso de las pantallas para fines educativos alcanza las 1,3 horas en España. En los demás estados de la OCDE, este tiempo asciende ligeramente hasta las 1,4 horas.

Es en este punto cuando Halgreen incide en el hecho de utilizar los dispositivos para fines que no son de educación.

El alumnado usa la IA para estudiar y no para copiar

La irrupción de la inteligencia artificial no es algo que haya dejado al margen al sector educativo. De acuerdo con los datos de la OCDE, los estudiantes españoles emplean chatbots de IA (como ChatGPT o Gemini) para tareas escolares con una frecuencia superior al promedio del resto de países y de la UE. Sin embargo, este uso se hace como apoyo al aprendizaje y no tanto para copiar.

En el caso de los países con mejores rendimientos académicos, como es el caso de Japón o China, estos hacen un uso "precavido" de la IA. En este sentido, Halgreen plantea que, aunque son países con cultura educativa muy diferente (invierten más recursos, valoran al profesor y aprecian el trabajo duro y continuo), "no deberíamos pensar que son demasiado diferentes para aprender de ellos”.