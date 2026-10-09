Son los llamados microdramas verticales, producciones de capítulos breves diseñadas para el consumo en el teléfono móvil y apoyadas en algoritmos con nuestras preferencias

El gesto de Isabel Jiménez con su abuela Carmen, apasionada de los microdramas con IA: "Vive sola, sale con sus amigas y le encanta Instagram"

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Las series creadas con inteligencia artificial han encontrado una fórmula capaz de enganchar a públicos de todas las edades. Son los llamados microdramas verticales, producciones de capítulos breves diseñadas para el consumo en el teléfono móvil y apoyadas en algoritmos que adaptan las recomendaciones a los gustos de cada usuario.

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50 capítulos de un minuto

Carmen acaba de cumplir 100 años y es uno de esos espectadores que han sucumbido al fenómeno. Tras un siglo de historia, reconoce que ahora hay algo que consigue captar su atención durante largos ratos: "Esto me engancha", admite.

Su rutina diaria refleja el éxito de este formato. Lo primero que hace cada mañana es coger el móvil para ver un nuevo capítulo de una serie pensada para consumirse de forma rápida y continuada.

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Oriol Franco, cofundador de Verti Series, explica las claves de este producto audiovisual. "Los microdramas son 50 capítulos de un minuto. Es como un TikTok que te deja al final abierto para que el usuario quiera ver el siguiente capítulo".

El sistema se apoya además en los datos de consumo de cada espectador. De esta forma, el algoritmo identifica intereses concretos y adapta las recomendaciones. "El usuario, por ejemplo, si tiene un interés en dragones, pues le va a salir una serie hecha con IA de dragones", señala Franco.

Romances imposibles, conflictos familiares o herencias millonarias dominan un género que nació en China y que busca captar la atención del espectador desde los primeros segundos.

La inteligencia artificial también desempeña un papel relevante en la producción de estos contenidos. Desde Verti Series explican que buena parte del proceso se realiza con esta tecnología. "Lo generamos por inteligencia artificial, grabamos con multicámara, tardamos cinco días y todo el rato sin cortar. Los actores improvisaban, eso hizo que se abarataran los costes", aseguran.