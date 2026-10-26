Richard Borcherds, renombrado matemático que recibió la prestigiosa Medalla Fields en 1998, pone en duda el futuro de las matemáticas con la IA.

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Richard Borcherds, renombrado matemático que recibió la prestigiosa Medalla Fields en 1998 y profesor de la Universidad de Berkley ha dicho basta. No va a corregir más deberes de sus alumnos al ver que usan IA para realizarlos y lograr mejores notas. Considera que ya no tiene sentido el valor de la calificación tradicional de las tareas escolares.

"El uso de la IA por parte de los estudiantes para hacer las tareas está muy extendido", declaró Borcherds a The California Post. Y eso no solo supone un escaso incentivo a mandarles trabajos sino que penaliza, además, a los más honestos.

El profesor va más allá y considera que pagar a evaluadores para que valoren las respuestas generadas por la IA es también una pérdida de tiempo y dinero.

Borcherds otorga créditos principalmente en función de si los estudiantes completan sus tareas, en lugar de si sus respuestas son correctas.

El profesor reconoce que cada vez resulta más difícil distinguir el trabajo producido por inteligencia artificial del trabajo escrito por los propios estudiantes.

Hablamos de matemáticas, de un renombrado profesor y de una universidad de prestigio. La IA cada vez es más indetectable y plantea interrogantes sobre cómo las universidades evaluarán el trabajo de los estudiantes y prepararán a la próxima generación de matemáticos.

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El futuro de los matemáticos, en el aire

En el Daily Californian, el periódico estudiantil de la UC Berkeley, el profesor planteó, además, un futuro incierto para los matemáticos. "En unos años, no habrá nada que los matemáticos humanos puedan hacer que la IA no pueda hacer mejor”. El profesor considera que el futuro de las matemáticas, una carrera que hasta ahora se consideraba una sólida aspiración profesional, está en el aire, y que no está seguro ya de recomendarla para lograr una salida profesional.

Mientras la IA avanza y el futuro acecha a esta especialidad, Borcherds declaró a The California Post que ahora basa las calificaciones principalmente en exámenes presenciales, donde los estudiantes no tienen permitido usar dispositivos electrónicos.

De Berkeley han salido cerebros que han cambiado nuestra historia

Hay que recordar que en esta universidad han estudiado mentes como Steve Wozniak, Co-fundador de Apple; Eric Schmidt, Exdirector ejecutivo (CEO) de Google, Shantanu Narayen, director ejecutivo de Adobe, o Tom Anderson, cofundador de MySpace o Paul Otellini, presidente y director ejecutivo de Intel.

Ha habido también políticos notables como Robert McNamara, octavo Secretario de Defensa de Estados Unidos, presidente del Banco Mundial y de Ford Motor Company.

Juristas como Earl Warren, presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos entre 1953 y 1969. Arquitectos de la talla de Irving Morrow, creador del puente Golden Gate. O inventores como Douglas Engelbart, al que debemos el ratón de ordenador o Robert Gaskin, uno de los inventores de PowerPoint

Nada menos que treinta y siete exalumnos de la Universidad de California en Berkeley han sido galardonados con el Premio Nobel.