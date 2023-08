Miley Cyrus y sus guiños a 'Hannah Montana' para promocionar su última canción

La inconfundible Miley Cyrus , cuya carrera se catapultó gracias a su interpretación de Hannah Montana en la exitosa serie de Disney Channel, ha anunciado su próxima canción "Used To Be Young" , que saldrá a la luz el próximo 25 de agosto. Se trata del primer single que saca tras su último disco, 'Endless Summer Vacation', que se estrenó en marzo de este año.

El clip muestra una mítica escena de 'Hannah Montana' en el que ambas aparecen, y en él se acusan mutuamente de no cantar bien, por lo que Miley ha aprovechado para hacer un guiño ingenioso al título de su próxima canción, 'Used to be young' (solíamos ser jóvenes).