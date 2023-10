Un experto en comunicación no verbal destaca un gesto del rey Felipe VI durante el discurso de Meryl Streep

El experto en comunicación no verbal José Luis Martínez-Ovejero ha observado un gesto del rey Felipe VI durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2023, dentro del Teatro Campoamor de Oviedo. Allí, la actriz estadounidense Meryl Streep, que previamente mostraba una gran complicidad con los miembros de la Familia Real, ha pronunciado un discurso que no ha defraudado a nadie. Ha sido durante el mismo cuando el monarca ha realizado un gesto que no ha pasado desapercibido.