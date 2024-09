Cate Blanchett ya está en San Sebastián para recoger el Premio Donostia: "Estoy muy agradecida"

Blanchett también se ha alegrado por el galardón a Almodóvar -"finalmente viene aquí"- y se ha desecho en elogios hacia el manchego, con el que tuvo un proyecto entre manos, pero que finalmente no salió adelante porque el realizador no se veía preparado para afrontar un proyecto de tal magnitud.

La australiana, que ha asegurado que el teatro es su "gran amor", ha reconocido que le sigue sorprendiendo cuando le conceden algún premio. "Los premios son cosas maravillosas, especialmente y en particular, por ejemplo, cuando los críticos te dan un premio o una cultura que no es la tuya, que agradece el trabajo que has hecho y lo aprecia, tiene un significado profundo para mi", ha desvelado.