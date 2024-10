Muere Cissy Houston, madre de Whitney Houston y cantante de soul y góspel, a los 91 años

Ese mismo año, la cantante de soul lanzó su primer single, ‘This Is My Vow’. Siete años después, salió a la venta su primer disco ‘Presentando a Cissy Houston ’, bajo el sello Commonwealth United Records. Este incluso temas como ‘Be My Baby’ o ‘I’ll Be There’.

En 1987, grabó un dueto con su hija Whitney Houston titulado ‘I know Him So Well’ y en 2006 lanzó ‘Family First’ con Dionne y Whitney.