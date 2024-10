Isabel Dobarro: “Se ha invisibilizado a la mujer en la música y estoy orgullosa de mi lucha feminista para romper ese círculo vicioso”

¿Se imaginan que no se conociera la obra de Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán o Jane Austen? Pues eso ocurre con las compositoras de música, donde el borrado de artistas que fueron incluso muy reconocidas en su época ha sido sistemático. No se estudian, no se interpretan, no se programan y acaban en el olvido. Isabel Dobarro, una de nuestras pianistas con mayor proyección internacional, se ha propuesto romper ese círculo vicioso.