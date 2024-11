Taylor Swift y Beyoncé hacen historia en los Premios Grammy 2025 al conocerse las nominaciones

Así, para lograr el Grammy al Álbum del Año, la Academia ha propuesto 'Brat' de la británica Charlie XCX (convirtiéndose en su primera nominación); 'Cowboy Carter' de Beyoncé; 'Short n' Sweet' de Sabrina Carpenter; 'New blue sun' de André 3.000; 'Hit me hard and soft' de Billie Eilish; 'The Tortured poets department' de Taylor Swift, 'The Rise and Fall of a Midwest Princess' de Chapell Roan y 'Djesse Vol. 4' de Jacob Collier.