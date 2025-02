Como todos los años, la gala rindió homenaje también a los artistas que fallecieron durante el 2024, entre los que hubo una especial mención a Liam Payne, cantante y compositor del grupo One Direction. Por primera vez, el vídeo dedicado a los decesos comenzó con una imagen real de un cantante frente a sus fans y unas palabras pronunciadas por él mismo, en las que reconocía que, como vocalista del grupo, nunca pensó "que llegaran a tener tanto éxito" y que, juntos, "hicieron cosas increíbles". El tributo estuvo acompañado de la voz de Chris Martin, de Coldplay, que interpretó el tema All my love como telón de fondo.