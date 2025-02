Durante la alfombra roja de la gala, los actores fueron pasando uno a uno a firmar las dos botellas gigantes que pertenecían a la Academia del Cine. La intención era recaudar fondos y venderlas en una subasta benéfica, algo que no se pudo realizar cuando se percataron de que alguien se había llevado estos dos elementos y los había robado. Ahora, cuatro días después de que se iniciara la polémica, Yolanda Flores explica qué ocurrió en el programa de Lourdes Maldonado.

"Todo lo que podía suceder en una comedia, ha sucedido. Al final hay cosas que no tienen ninguna gracia", confiesa la directora de cine tras encontrar las dos botellas en la sede de 'RNE'. Para explicar cómo le perdieron la pista, Yolanda Flores pone en contexto: "El sábado durante los Goya, estaban las dos botellas de Rioja y había un panel que las estaba separando del 'set' de 'RNE' del programa especial que estábamos realizando para la gala... estábamos justo al lado , de hecho".

Yolanda Flores recuerda haberse hecho fotos con las dos botellas, saludar a los nominados y detalla que, en un momento dado, "uno de los responsables me pidió si quería yo firmar porque querían hacer una cosa bonita, una subasta benéfica". Tras esto, la directora de cine explica cómo era el dispositivo que montó el canal de comunicación: "Montamos un 'set' inmenso, con material grande como si fuese una emisora de radio... Ese panel separaba la zona de los vinos de Rioja que estaba al lado de nuestro 'set' , imagino que al quitar el panel, estaba todo embalado, lo cargarían en el camión y lo han traido".

La protagonista de esta historia confiesa cómo se enteró de que habían encontrado los objetos desaparecidos: "Esta mañana me llaman de la casa, me dicen 'tenemos aquí unas botellas de vino que no sabemos si son vuestras". Al escuchar eso, Yolanda Flores desvela que se quedó en shock: "Yo les dije: '¿Cómo que de vino?".