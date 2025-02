El tortuoso camino de Renée Zellweger hasta convertirse en Bridget Jones

“Creo que no existen las coincidencias. Todo lo que está destinado para ti en la vida debe suceder. No tengo arrepentimientos: la vida ocurre como tiene que ocurrir”, se sinceró en el programa Watch What Happens Live. “Yo estaba ocupada en ese momento con el musical de Broadway ‘The Wild Party’. Aunque a veces pienso en ello, y creo que el personaje es demasiado similar al de Muriel [‘La boda de Muriel’]. Habría sido demasiado cercano, y siempre intento no repetirme”. Lo cierto es que, tras el rechazo de Collette, llegó la oportunidad de Renée Zellweger. El problema era que era texana. ¿Cómo iba a dar vida a una británica tan británica?