Leiva y Robe han anunciado 'Caída libre', su nueva colaboración que podrá escucharse a partir del viernes

El exintegrante de Pereza ha publicado un bonito mensaje en redes sociales mostrando su agradecimiento al fundador de Extremoduro por colaborar con él

El cantante Leiva ha anunciado el lanzamiento esta semana de un nuevo tema, 'Caída libre', en colaboración con el guitarrista y compositor Robe Iniesta.

A través de las redes sociales, el exintegrante de Pereza ha dado a conocer el anunció de este nuevo tema musical, el cual podrá escucharse a partir de este viernes.

En el vídeo que acompaña al anuncio, Leiva canta algunas estrofas de la canción dirigiendo su voz hacia un teléfono móvil: "Y sé que sólo estoy mirando de otra forma; que voy a dar la vuelta a nuestras sombras, mientras busco el modo de remontar el vuelo". "Robe, ahí te mando el pedacito nuevo incluyendo el verbo remontar que es lo que te gustaba, un besito. Chao", añade Leiva.

Esta colaboración hace regresar al primer plano al de Plasencia, después de que tuviera que suspender los últimos conciertos de 2024 de la gira "Ni santos ni inocentes" por problemas de salud.

Leiva ha asegurado que el extremeño "se ha implicado como nadie colaborando conmigo".

"Supongo que muchos de los que hacemos música hemos fantaseado alguna vez con estar en la misma canción que Robe, pero rápido se te borra de la cabeza. Él nunca hace nada con nadie", ha explicado el cantante madrileño después del anuncio del nuevo sencillo.

En este sentido, ha detallado en un post de Instagram que "Caída libre" llegó a última hora con el disco cerrado y terminado. La misma llegó "de un tirón esa misma tarde", ha asegurado Leiva.

"Uno de mis mejores amigos atravesaba una depresión de esas que no hay manera de levantar las persianas, alargada en el tiempo y especialmente cabrona. Un día me leyó un verso: Hay un millón de muebles que mover y no sé detrás de cuál está lo que he perdido. Qué brillante manera de retratar una depresión. Sin duda había una canción detrás de esa imagen, solo había que arrinconarla", ha agregado.

"Escuché a Robe desde el principio en esos versos, no era algo que eligiera, simplemente sucedía. Semanas después, me animé a enviársela. Me llamó a los pocos días y me sugirió algunos ajustes que le envié de vuelta como un rayo. De repente, ahí estaba Robe cantándome el estribillo al teléfono".

"Se ha implicado como nadie colaborando conmigo. Hemos debatido y charlado durante meses sobre palabras, verbos, melodías, puntos y comas. En el punto de carrera en el que está me deja un gran aprendizaje su entrega. De esos procesos que no se olvidan. Mi amigo hoy levanta las persianas como un acto mecánico más, sin importancia. Él siempre fue incondicional de Robe, me gusta pensar que su voz vino a sacarle del hoyo", ha concluido.

